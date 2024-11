Nikola Jovic (Heat) s’est blessé au nez contre les Pistons !

Ce soir, il ne serait pas dur de faire croire à des gens ne connaissant pas le basket-ball que Nikola Jovic est un boxeur. Le Serbe a eu un contact avec Malik Beasley et en est ressorti avec un point-virgule à la place du tarin. L’ailier-fort a (au moins) la cloison nasale réduite et reviendra peut-être à la compétition avec un masque.

Un nez de travers, il parait que ça a un charme… selon certains et ceux-là seront satisfaits de l’effet de la blessure sur le visage de Nikola Jovic. Le Serbe a été défiguré, le pif de côté ensanglanté après un contact avec Malik Beasley ce mardi soir.

Les images ne sont pas belles et si les premières nouvelles de Tim Reynolds ne parlent que d’une cloison nasale réduite, il ne serait pas surprenant qu’une mise à jour soit faite avec, peut-être, l’annonce d’un nez cassé

Nikola Jovic was bleeding after colliding with Pistons’ Malik Beasley and had to go to the Heat locker room🤕pic.twitter.com/EqGUw1rhSo

Nikola Jovic is done for the night (reduced septum).

Celui qui est passé à une lettre d’être triple MVP s’est directement dirigé vers les vestiaires et n’a pas pu regagner sa place lors de la suite de la rencontre.

Une saison sans blessures du côté du Miami Heat n’est pas une saison. Nikola Jovic est une nouvelle victime de la malchance floridienne et aura peut-être besoin de quelques temps d’absence avant de sans doute revenir sur les parquets avec un masque. Erik Spoelstra, lui, va devoir bricoler … comme d’habitude !

