Le In-Season Tournament (NBA Cup), deuxième édition, c’est parti. La NBA relance son tournoi de mi-saison ce mardi avec huit jolies affiches dont le grand retour de Klay Thompson du côté de Golden State, et le retour tout court de Joel Embiid. Une soirée qui s’annonce riche en émotions.

Le programme de la soirée NBA

1h00 : Magic – Hornets

1h00 : Pistons – Heat

1h00 : Celtics – Hawks

1h30 : Sixers – Knicks

2h00 : Bucks – Raptors

3h00 : Jazz – Suns

4h00 : Blazers – Timberwolves

4h00 : Warriors – Mavericks

Splash : le son des larmes au Chase Center

L’événement de la nuit, c’est sans aucun doute le retour de Klay Thompson à Golden State. Le Splash Bro va retrouver ses anciens coéquipiers Stephen Curry et Draymond Green dans une rencontre très spéciale. Les spectateurs du Chase Center seront coiffés d’une casquette de capitaine pour lui rendre hommage, et une vidéo sera diffusée sur tous les écrans. Voir les deux anciens snipers du backcourt s’affronter sera particulier, sans aucun doute un des moments forts de la saison !

Stephen Curry on preparing for Klay Thompson's return to Golden State on Tuesday & what it's like seeing him in a Dallas Mavericks uniform:

“It’s weird seeing No. 31… I hate that.”

Brothers for life! ❤️🏆

Via. @NotoriousOHM

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 11, 2024

La rencontre commencera à 4h00 du matin et il ne faudra pas être en retard sous peine de manquer une standing ovation vibrante !

La revanche des derniers Playoffs

Les effectifs des Sixers et des Knicks n’ont plus grand-chose à voir depuis le premier tour des Playoffs 2024, mais la tension est toujours là entre les deux équipes. Cette affiche a sûrement été la plus excitante de la Conférence Est la saison dernière et même si Tyrese Maxey ne sera pas là ce soir, il sera intéressant d’observer l’attitude des autres Sixers ayant pris part aux défaites du mois d’avril.

Surtout que ce soir, c’est le retour de Joel Embiid. Le MVP 2023 lance sa saison contre Karl-Anthony Towns, qui n’est pas vraiment son meilleur ami. Les Knicks sont les favoris de la rencontre mais attention, Guerschon Yabusele est dans la forme de sa vie et voudra, enfin accompagné de son franchise player, offrir aux siens une première victoire au In-Season Tournament cette saison.

Le défi de champion de Zaccharie Risacher

Trae Young sera absent contre les Boston Celtics et, de ce fait, la rencontre paraît très déséquilibrée sur le papier. La bonne nouvelle, côté tricolore, c’est que Zaccharie Risacher devrait avoir le feu vert et prendre autant de tirs qu’il le souhaite. Un moyen de battre son career-high (33 points) établi la semaine dernière face aux Knicks ?

An @emoryhealthcare injury report for tomorrow's game at Boston:

Bogdan Bogdanovic (right hamstring tendinopathy): Out

Kobe Bufkin (right shoulder subluxation): Out

De’Andre Hunter (personal family reasons): Out

Vit Krejci (right adductor strain): Out

Trae Young (right Achilles… pic.twitter.com/zba8VaWlT5

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 11, 2024

Une mission qui s’annonce tout de même compliquée sans créateur pour lui offrir des positions de tirs, et avec Jrue Holiday, Jaylen Brown et Derrick White sur lui. Mais un magnifique défi !

Les Français de la nuit :

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté contre le Orlando Magic à 1h00

Zaccharie Risacher contre les Boston Celtics à 1h00

Guerschon Yabusele contre les New York Knicks à 1h30

Pacôme Dadiet contre les Philadelphia Sixers à 1h30

Rayan Rupert contre les Minnesota Timberwolves à 4h00

Rudy Gobert contre les Portland Trail Blazers à 4h00

