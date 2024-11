Parmi les équipes qui réalisent un superbe début de saison, il y a les Golden State Warriors, troisièmes de l’Ouest avec huit victoires en dix matchs. De quoi en faire un Apéro TrashTalk pour parler du succès de la bande de Stephen Curry.

Golden State ! Nous voici, avec l’Apéro spécial Warriors. Alors oui, on sent le souffle des fans dans notre nuque par peur du TrashTalk Curse, mais est-ce que cette équipe va le subir ? Un début de saison exceptionnel, une défense retrouvée, des rebonds bien boxés et une attaque de feu sans avoir à dépendre des coups de chaud de Stephen Curry : tout roule pour la Dub Nation ! On décortique tout ça, sans mauvais karma, dans l’Apéro Warriors !