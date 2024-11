Nouvelle journée, nouvelle blessure chez les Pelicans. Cette fois-ci, c’est Jose Alvarado qui rejoint l’infirmerie, une infirmerie où il devra sans doute s’asseoir par terre tellement elle est remplie.

Zion Williamson, Dejounte Murray, Herb Jones, C.J. McCollum, Jordan Hawkins, et désormais Jose Alvarado.

Voici la très longue liste des blessés à la Nouvelle-Orléans. Touché à l’ischio, Alvarado remplace Trey Murphy III (qui vient de revenir) à l’infirmerie, et sera absent pour une durée de six semaines d’après l’insider d’ESPN Shams Charania.

MAIS LES PELICANS C’EST PAS POSSIBLE PUTAIN ENCORE UN BLESSÉ https://t.co/jtlfYfUQGV

Plus on avance, plus les Pelicans ressemblent à une équipe de G League avec toutes ces blessures.

Hier face aux Nets, on a vu Brandon Boston Jr. jouer 35 minutes, le rookie Yves Missi en jouer 30, tandis que Javonte Green a eu droit à 27 minutes et Jaylen Nowell 22. Vous enlevez désormais Jose Alvarado de l’équation (25,6 minutes par soir, sept titularisations en onze matchs), et ça ne risque pas de s’arranger.

Complètement décimés, les Pelicans affichent un bilan de huit défaites en onze matchs cette saison. Et même si cette dernière est encore longue, on a presque envie de leur dire de tanker. Au vu du niveau de la Conférence Ouest et l’absence de Zion qui devrait durer quatre à six semaines, c’est peut-être bien la meilleure chose à faire.

Source texte : Shams Charania