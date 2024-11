Mock Draft 2025 : ESPN voit Nolan Traoré aux Pistons avec le 5e choix

Alors que la saison universitaire vient tout juste de démarrer et que la campagne NBA est lancée, ESPN a sorti une nouvelle Mock Draft pour hiérarchiser les meilleurs prospects en vue de la Draft 2025. Dans le lot, on retrouve évidemment le jeune phénomène français Nolan Traoré, que certains experts US voient bien aux Detroit Pistons l’année prochaine.

Derrière les grands noms Cooper Flagg, Ace Bailey, Dylan Harper et VJ Edgecombe, Nolan Traoré reste solidement installé à la cinquième place de la dernière Mock Draft d’ESPN.

Le Frenchie de 18 ans évoluant à Saint-Quentin n’a rien fait pour quitter son spot, lui qui a réalisé plusieurs grosses perfs (championnat de France et Ligue des Champions) tout en connaissant quelques trous d’air. Malgré cette irrégularité, le talent et le potentiel du garçon sont indéniables. Le profil de Nolan continue de séduire les scouts US qui soulignent sa capacité naturelle à scorer et distribuer face à des pros aguerris.

Kyle Korver, Assistant GM of the Atlanta Hawks, was spotted by my colleagues @defaut_zero and @BaptPkz scouting French phenom Nolan Traore. Traore put up an impressive 20 points, 4 rebounds, 3 assists, and 2 steals to lead Saint-Quentin to a 102-95 victory. 🔥

Si le dirigeant des Atlanta Hawks Kyle Korver était récemment à Nanterre pour observer Nolan Traoré (20 points dans ce match), c’est dans une autre équipe que Jonathan Givony et Jeremy Woo – experts Draft pour ESPN – imaginent le jeune meneur français : les Detroit Pistons.

“Detroit a pris un bien meilleur départ cette saison, en comparaison à la campagne désastreuse de 14 victoires l’année dernière, avec Cade Cunningham et Jaden Ivey qui jouent bien. Cependant, cette franchise a une vision à long terme qui ne devrait pas l’empêcher d’ajouter des joueurs de talent dans le périmètre, malgré la présence de jeunes arrières et ailiers dans l’effectif actuel.”

Nolan Traoré à Detroit ? Étonnant si vous nous demandez notre avis.

Les Pistons possèdent déjà en Cade Cunningham et Jaden Ivey un backcourt solide et prometteur. Certes, le premier n’a pas encore prouvé qu’il pouvait être un All-Star en NBA, et le deuxième a connu un début de carrière mitigé. Néanmoins, Cade tourne en 23 points, 7 rebonds et 8 passes cette saison tandis qu’Ivey montre une très belle progression (18 points de moyenne à 37% de loin). Ces deux-là représentent la base du projet Pistons.

Du coup, on a du mal à saisir l’intérêt d’ajouter Nolan Traoré au mix, sans compter qu’on aimerait bien voir le Français dans une franchise où il peut avoir un grand nombre de responsabilités assez vite.

College basketball is underway and many of the top prospects are showcasing their skills and utilizing their platforms to state their cases ahead of the 2025 NBA draft.

Bien évidemment, la Draft NBA 2025 est encore loin et beaucoup de choses vont se passer dans les prochains mois. Rien ne dit que Nolan Traoré sera drafté en numéro 5, et rien ne dit que les Pistons drafteront en numéro 5.

Il faudra s’armer de patience pour pouvoir dessiner plus précisément l’avenir de Nolan en NBA.

