Trouvant de plus en plus ses marques à l’Olympiakos, et héros du récent derby contre le Panathinaïkos en EuroLeague, Evan Fournier semble avoir conquis les fans du légendaire club grec. Le début d’une belle aventure humaine ? C’est en tout cas ce que recherche Vavane.

Il n’oubliera sans doute jamais ce match sur les terres de l’ennemi éternel, vendredi dernier en EuroLeague. Face au Pana, Evan Fournier avait marqué 22 points, dont huit dans les trois dernières minutes pour faire basculer le derby en faveur de l’Olympiakos. C’est exactement pour vivre ce genre de moment que le Frenchie a quitté la NBA afin de rejoindre le club grec. Et c’est exactement ce genre de moment qu’imaginaient les fans toujours très passionnés de l’Olympiakos quand ils l’ont accueilli en héros à l’aéroport, en septembre dernier.

Après cette grosse victoire contre le Panathinaïkos, Fournier a eu droit à un accueil similaire (voir plus bas), les fans scandant son nom tout en sautant autour de lui. Des images qui font très plaisir à voir quand on sait qu’Evan a connu une fin très compliquée en NBA, et des débuts irréguliers avec l’Olympiakos.

Aujourd’hui, Fournier semble avoir trouvé sa place du côté du Pirée.

“C’est le genre de public où il faut mériter” a déclaré Evan à Yann Ohnona de L’Équipe. “Quand ils voient qu’on se bat comme des chiens, ils ont plus de répondant. Je ne veux pas juste jouer au basket ici, je veux vivre une aventure humaine exceptionnelle, avec eux.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Pour conquérir le public grec, l’un des meilleurs moyens est non seulement de se battre mais aussi de performer dans les grands matchs, notamment contre le rival du Panathinaïkos. C’est ce qu’a fait Evan Fournier la semaine dernière, mais il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Hier soir, face à l’ASVEL devant le public grec, Fournier a marqué 20 points en 29 minutes, enchaînant ainsi pour la première fois deux matchs de suite à minimum 20 unités. Cela a permis à l’Olympiakos d’aller chercher un nouveau succès à l’arraché (94-92), et ce malgré les 31 points de Théo Maledon en face. Les fans du club rouge et blanc ont visiblement kiffé.

Ohé ohé ohé… Evan… Fournier…

C’est autre chose que la NBA 🤩 pic.twitter.com/8geJqHunum

— Benoit Dujardin (@benduj) November 12, 2024

Evan Fournier cartonne, les supporters de l’Olympiakos scandent son nom, et ça gagne. Que demander de plus ?

