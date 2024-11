Absent du banc des Spurs depuis une semaine pour des soucis de santé, Gregg Popovich ne devrait pas retrouver les parquets tout de suite, comme nous l’indique Associated Press. Voilà une nouvelle dont on se serait bien passée…

Un monument, une légende, une icône, les superlatifs manquent au moment de qualifier Gregg Popovich en NBA. Toujours est-il que malgré son statut, le coach des Spurs ne se fait plus tout jeune, et a récemment été embêté par quelques soucis de santé. Si Mitch Johnson, son assistant, avait d’abord indiqué que Pop avait seulement besoin de repos, la situation serait en réalité un peu plus complexe que ça. En effet, Shams Charania, d’ESPN, rapportait il y a quelques jours, qu’il existerait de “réelles inquiétudes” autour de l’état de coach Pop. Une situation pour le moins préoccupante…

Absent du banc de San Antonio depuis le match contre les Timberwolves il y a quelques jours, Gregg Popovich a depuis manqué trois rencontres supplémentaires. Toutefois, la légende texane ne devrait pas revenir tout de suite, comme l’indique Associated Press dans sa dépêche du jour. Selon l’agence, les Spurs eux-mêmes seraient “incertain” quant à la date de retour de leur mythique entraîneur.

Update on coach Gregg Popovich? Will he be back this season? Interim coach Mitch Johnson says he talks to him and he’s “doing good,’ but he doesn’t know any other details. #PorVida #NBA #Spurs pic.twitter.com/cJo58yEo6k

— SpursRΞPORT (@SpursReporter) November 7, 2024

Bien que la situation soit assez floue pour le moment, les Spurs se veulent toutefois rassurants quant à l’état de santé de coach Pop. Encore interrogé sur le sujet cette nuit en conférence de presse, Mitch Johnson, qui assure l’intérim sur le banc de San Antonio, a indiqué avoir parlé avec Gregg Popovich tout récemment. Selon son assistant, Pop “va bien”, mais difficile de donner plus de détails. En attendant davantage de nouvelles, rappelons quand-même que le coach des Spurs est, à 75 ans, l’entraîneur le plus âgé de toute la NBA. Alors pas question de lui reprocher de souffler.

Source texte : AP