La G League reprend ce soir : quels Français sont concernés ?

Quelques semaines après sa grande soeur, le G League est de retour sur les parquets américains avec sept matchs au programme ce vendredi. La saison dernière avait vu des Français briller de mille feux, en espérant qu’il en soit de même cette année !

La G League reprend ce soir ! L’antichambre de la NBA va permettre à de nombreux joueurs de s’illustrer et de tenter de décrocher des contrats dans les écuries de la Grande Ligue. L’année dernière, le Oklahoma City Blue s’était imposé grâce à un duo tricolore composé d’Olivier Sarr et d’Ousmane Dieng, élu MVP des Finales.

Des jolis noms prendront part à la compétition cette saison comme Bronny James qui viendra garnir les rangs des South Bay Lakers.

Quels Français pourraient fouler les parquets ?

Armel Traoré sera la coéquipier du fils de LeBron James en Californie. Le rookie n’a pas réussi à se faire une place dans la rotation des Lakers et devra passer par la Ligue de développement.

Sidy Cissoko (Austin Spurs) et Rayan Rupert (Rip City Remix) avaient joué des rôles importants la saison dernière et pourraient potentiellement revenir prêter main forte à leurs équipes.

Moussa Diabaté (Greensboro Swarm) a un two-way contract en NBA et devra, par définition, passer par la G League, malgré son bon début de saison. Il sera peut-être parfois accompagné par Tidjane Salaün.

Il y a fort à parier pour que Pacôme Dadiet (Westchester Knicks) et Ousmane Dieng (Oklahoma City Blue) passent faire quelques piges également.

D’autres joueurs qui n’ont pas de contrat en NBA feront également partie de l’aventure comme Maxime Carene et Daryl Doualla l’année passée. C’est déjà une certitude pour Killian Hayes qui évoluera aux Long Island Nets, il ne serait pas surprenant de voir un Olivier Sarr frapper de nouveau à la porte lorsque son talon d’Achille sera rétabli et Malcolm Cazalon pourrait bien également traîner dans la coin comme la saison passée !

The Brooklyn Nets are waiving former No. 7 pick Killian Hayes, sources tell ESPN. Hayes will continue to rehab a hip injury and pursue an NBA deal with Nets’ Long Island G League affiliate. pic.twitter.com/JGzzjCjzOO

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2024

Le programme du soir :