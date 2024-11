Isaïa Cordinier sur les tablettes du Real Madrid ?

Après un démarrage compliqué en Euroleague, le Real Madrid est en quête de renforts. Parmi leurs cibles potentielles, il y a Isaïa Cordinier. Le Français pourrait bien être la nouvelle pépite à rejoindre la Maison-Blanche.

Isaïa Cordinier est sur un petit nuage depuis les Jeux Olympiques. Auteur d’un bon début de saison avec Bologne où il tourne à 14 points, 4,7 rebonds et 4 passes de moyenne en Euroleague, le Français commence à se faire un sérieux nom en Europe. Preuve de cette éclosion sur la scène européenne, la kaïra préférée de ta kaïra préférée pourrait bien rejoindre l’un des plus prestigieux clubs de la planète : le Real Madrid.

C’est Simone Motola qui a rapporté l’information. Si Isaïa Cordinier est lié à son club italien jusqu’au 30 juin 2025, la Maison-Blanche serait prête à débourser 500 000 euros pour s’attacher les services de la sensation des derniers Jeux Olympiques.

🚨 Real Madrid is looking for reinforcements after a very disappointing start to the season. Among the hot names is that of Isaia Cordinier: for the French player the Spanish club is ready to pay 500k at Virtus Bologna ⚪️⚫️. Confirmations are awaited (Simone Motola) 🇪🇸 pic.twitter.com/YWJOzZVlwW

Le Real ne démarre pas fort sa saison avec un bilan très moyen, pour ne pas dire mauvais, de 3 victoires pour 5 défaites en Euroleague. Ce mauvais démarrage peut s’expliquer par la perte de plusieurs joueurs importants comme Guerschon Yabusele parti se régaler en NBA, à Philadelphie.

Si de nouvelles informations complémentaires sont attendues, Isaïa Cordinier renfile les baskets ce soir à 20h30 pour aller défier le Maccabi Tel-Aviv dans le cadre de la huitième journée d’Euroleague.

Source texte : Sportando