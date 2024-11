Avec sa victoire face au Partizan Belgrade (74-71) hier soir, le Paris Basketball a confirmé sa bonne forme du moment en EuroLeague. Les Parisiens restent sur quatre victoires d’affilée, cinq en huit matchs au total, et pointent pour le moment à la sixième place de la compétition. De quoi inspirer le PSG tiens.

Qui aurait pu prédire que le Paris Basketball s’en sortirait aussi bien pour la première participation de son histoire en EuroLeague ? En s’imposant face au Partizan Belgrade d’un certain Frank Ntilikina hier soir, les partenaires de Nadir Hifi s’offrent un quatrième succès consécutif, et ajoutent un joli nom supplémentaire à leur tableau de chasse. D’ailleurs, celui-ci compte déjà de belles victimes, puisque les parisiens ont déjà tapé certaines des plus grosses équipes de la compétition. Parmi elles, Baskonia, Monaco, champion de Betclic Elite en titre, ou encore la monstrueuse équipe du Panathinaïkos, vainqueur de la dernière édition.

PARIS JUST SECURED A 4-GAME WINNING STREAK IN THE EUROLEAGUE 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/YcSxrw84Dp

— BasketNews (@BasketNews_com) November 7, 2024

Avec cette victoire obtenue dans les derniers instants hier soir, le Paris Basketball porte son bilan à cinq victoires pour trois défaites depuis son entrée en EuroLeague, et se classe sixième de la compétition. Si Paris a d’abord a galéré, en concédant ses trois revers dès les quatre premiers matchs, les garçons de Tiago Splitter semblent avoir trouvé leur rythme de croisière. Un rythme effréné, et que peu d’équipes paraissent capables de suivre pour le moment.

Il faut dire que finalement, les parisiens ont de sacrés arguments à faire valoir, même dans le championnat européen le plus relevé. Le plus évident, tiens en deux lettres et trois mots : T.J. Shorts. Depuis le début de saison, le dernier MVP de Betclic Elite est encore excellent. Actuellement, il est le quatrième meilleur marqueur d’EuroLeague, avec 16,7 points chaque soir, mais également le deuxième passeur, avec 7,5 offrandes en moyenne. Si Tristan-Jean Court est indéniablement le meilleur joueur de Paris, c’est tout le collectif qui est au diapason en ce début de saison.

Pour le moment, la dynamique est excellente, et le Paris Basket nous régale. Maintenant, plus qu’à espérer que les parisiens tiennent la cadence pour encore un bon bout de temps.