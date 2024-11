L’eau mouille, le feu brûle et Nikola Jokic est trop fort au basket. 10 matchs et le Joker tourne déjà en triple-double de moyenne, avec un niveau de domination rarement atteint dans la Grande Ligue.

Pour commencer ce papier, petite charade : mon premier est une ville japonaise, mon second est l’article défini féminin, mon troisième est une manière de dire bonjour utilisée uniquement par ceux nés avant 2000, mon quatrième est une spécialité de Lorraine et mon tout est le meilleur joueur de cette planète ? Bien sûr, ici on parle de Nikola Jokic.

Ses stats sur la saison : 29,7 points de moyenne, 13,7 rebonds et 11,7 passes décisives, avec en plus 1 contre et 1,7 interception. Rien que là, c’est déjà stratosphérique, mais attendez qu’on vous parle des pourcentages : 56% au tir, 56% à 3-points et 84% aux lancers-francs. Il faut au minimum ça pour porter Denver à un bilan de 7 victoires pour 3 défaites.

Quand on dit “porter”, il n’y a absolument aucun abus de langage.

Pour cause, le Serbe a dû s’employer pour battre les Nets en prolongation derrière un triple-double de zinzin à 29 points, 18 rebonds et 16 passes, une performance inédite depuis Oscar Robertson, en 1962. Idem face aux Raptors (deux fois, dont une en prolongation), autre équipe faible de la Conférence Est. Si les limites des Nuggets en matière de shoot et de profondeur ont été mises en lumière en ce début de saison, Nikola Jokic est toujours Nikola Jokic !

Grâce à lui, les Nuggets sont dans le Top 4 de l’Ouest et restent sur cinq victoires de suite. Mieux encore, sa greatness inspire ses coéquipiers, qui profitent d’évoluer à ses côtés pour s’illustrer de plus en plus. Le Joker a pu compter sur quelques flashs de Russell Westbrook comme lors de la victoire face au Thunder où le Brodie a inscrit 29 points. La nuit dernière contre Dallas, Jokic a distribué 15 passes – avec 37 points et 18 rebonds (!!!) – pour servir les Peyton Watson, Michael Porter Jr., Julian Strawther et Cie, qui ont tous step-up en plus de Jamal Murray et Christian Braun. Le collectif des Nuggets va mieux qu’en tout début de saison (le cinq de Denver a aussi cartonné contre Miami il y a quelques jours) et Nikola Jokic en est évidemment le principal artisan.

Voilà où on en est aujourd’hui : Nikola Jokic continue de dépoussiérer les plus vieux livres de la NBA pour permettre aux Nuggets d’avoir un bilan plus qu’honorable de 7 victoires pour 3 défaites.

À 29 ans, le Serbe est en plein milieu de son prime. Le monde de la NBA se retrouve face à un OVNI que personne ne sait traiter. En dormant, c’est 20/10/10, s’il se bouge un peu, c’est 35/15/15.

Si vous voulez un exemple concret montrant à quel point le basket est facile pour lui, en voici un. Il y a quelques jours, un journaliste a demandé à Nikola Jokic s’il avait connu une mauvaise soirée cette saison. Le Joker a répondu le match face aux Clippers. Maintenant, voici sa ligne de stats ce soir-là face aux Voiliers : 41 points à 14/26 au tir, 9 rebonds et 4 passes malgré une défaite. Le Serbe est tellement fort que l’incroyable lui semble… banal.

Jokic est tellement tellement tellement fort au sport du basketball que c’en est abusé pour les autres.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024

Si vous ne savez pas quelle équipe regarder sur les coups de 3h du matin, on ne peut que vous conseiller de mater les Nuggets. Justement pour voir le Joker jouer au basketball. Parce qu’être témoin d’un génie comme Nikola Jokic qui laisse son talent pleinement s’exprimer, c’est immanquable. Niko n’est peut-être pas un super athlète, à l’échelle de la NBA, mais c’est un mec qui tabasse chaque défense de la Ligue soir après soir.

Personne ne fait exception et ça risque de continuer vu le calendrier qui attend Denver. Un déplacement face aux restes des Pelicans, une double confrontation face à Zach Edey et Memphis, un duel face à des Mavericks dont le secteur intérieur est amoindri. Enfin, pour finir cette série de cinq matchs, petit duel face aux Lakers qui risqueraient d’être amputés d’Anthony Davis.

Donc surveillez bien les montagnes du Colorado, parce qu’il y a deux ou trois performances all-time qui pourraient tomber dans les prochains jours.

Sources texte : ESPN, Basketball Reference, StatMuse