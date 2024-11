Après la grosse nuit de dimanche, programme NBA beaucoup plus light ce lundi avec seulement cinq matchs au compteur, et pas les affiches les plus transcendantes. On vous donne quand même deux-trois tips pour savoir quoi regarder d’intéressant ce soir.

Le programme NBA de la nuit

2h : Bulls – Cavaliers

2h : Rockets – Wizards

2h : Pelicans – Nets

2h : Thunder – Clippers

2h : Spurs – Kings

Thunder vs Clippers, un match plus serré que prévu ?

Oklahoma City a connu une soirée bien pourrie hier. Défaite à la maison contre les Warriors, et surtout grosse blessure de Chet Holmgren qui va rater huit à dix semaines de compétition. Comme le calendrier de la NBA est sans pitié, le Thunder doit se remettre en selle dès ce soir avec un back-to-back contre des Clippers reposés, qui restent sur quatre victoires de suite (leur dernière défaite, c’était contre… OKC).

Dans de telles circonstances, ce match pourrait bien être plus serré que prévu. James Harden voudra frapper fort sur le parquet de l’équipe où il a commencé sa carrière, Ivica Zubac pourrait profiter de l’absence de Chet, tandis que Norman Powell est l’un des joueurs les plus chauds du moment en NBA. Le Thunder peut-il perdre deux fois de suite pour la première fois cette saison ? Ou SGA va-t-il remettre les pendules à l’heure avec ses copains ?

Début de réponse à partir de 2h du matin.

Les Français sur le pont ce soir

Nico Batum pour éteindre SGA (oui on est chauvins).

Sans Holmgren, Ousmane Dieng peut-il gagner des minutes en 5 ?

Victor Wembanyama face à Domantas Sabonis, ça risque de faire des étincelles.

Bilal Coulibaly et Alex Sarr face aux Rockets !

Pour les plus curieux, voici l’injury report officiel de la NBA