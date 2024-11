Nikola Jokic et Darius Garland élus joueurs de la semaine en NBA

C’est la petite tradition du lundi soir. La NBA dévoile les joueurs de la semaine pour récompenser les deux basketteurs – un à l’Ouest et un à l’Est – les plus performants des derniers jours. Sont récompensés aujourd’hui : Nikola Jokic et Darius Garland.

Dans la Conférence Ouest, il y avait zéro suspense. On savait tous que le Joker allait rafler la mise au vu de ses performances de folie la semaine.

Quatre matchs, quatre victoires, quatre triple-doubles, avec des stats de – attention mouillez-vous la nuque – 29,5 points, 15,8 rebonds et 14,5 assists par match (sans oublier deux interceptions et un contre). Comme si ça ne suffisait pas, Jokic repousse les limites de l’efficacité avec des pourcentages indécents de 56,6% dont 50% à 3-points et presque 90% aux lancers-francs. Ah oui, on oubliait, le génie serbe s’est aussi montré bien clutch pour aider Denver à battre Toronto, Oklahoma City et Dallas de deux points à chaque fois. Un MONSTRE !

Nikola Jokic repart sur les bases d’une saison XXL

De l’autre côté des States, à l’Est, c’est encore un joueur de Cleveland qui est récompensé. Après Donovan Mitchell la semaine dernière, c’est à Darius Garland que reviennent les honneurs aujourd’hui.

Alors que les Cavs sont la seule équipe invaincue en NBA (11 victoires en 11 matchs), Garland a sorti une semaine à 25 points et 7 passes de moyenne, à 62% au tir dont 57,6% de loin et 87,5% aux lancers-francs. Des chiffres exceptionnels en matière d’efficacité offensive. Garland a notamment brillé dans la courte victoire face aux Bucks (39 points), ainsi que dans le choc face aux Warriors (27 points). Efficace, productif, clutch, et à la fois scoreur et playmaker, Darius est officiellement de retour à son meilleur niveau !

Officiel : Nikola Jokic et Darius Garland nommés joueurs de la semaine en NBA ! pic.twitter.com/2za8ObQdH1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2024

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Anthony Davis et LeBron James (LAL), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Kyrie Irving (DAL), Anthony Edwards (MIN), Norman Powell (LAC)

Est : LaMelo Ball (CHA), Cade Cunningham (DET), Bennedict Mathurin et Myles Turner (IND), Jayson Tatum (BOS), Franz Wagner (ORL)

Source texte : NBA