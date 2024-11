Ausar Thompson (Pistons) autorisé à rejouer en NBA

Éloigné des terrains depuis le mois de mars après la détection d’un caillot sanguin, le sophomore des Pistons Ausar Thompson devrait bientôt retrouver les parquets.

C’est la bonne nouvelle du jour du côté de Detroit.

D’après Shams Charania d’ESPN, Ausar Thompson a reçu l’autorisation de la NBA pour reprendre la compétition. L’insider indique que Thompson – 5e choix de la Draft 2023 – va prochainement participer à des entraînements avec contact, ce qui signifie que son retour se rapproche.

Detroit Pistons G/F Ausar Thompson has been cleared to play by the NBA’s fitness-to-play panel, sources told ESPN.

The 2023 No. 5 pick has been sidelined since March due to a blood clot issue and will now begin ramping up and preparing to make season debut in near future. pic.twitter.com/SVqJEoZrRS

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2024

Pour rappel, en mars dernier, la détection d’un caillot sanguin avait mis fin à la saison rookie prometteuse d’Ausar Thompson. Une première campagne durant laquelle Thompson s’était illustré notamment grâce à ses qualités défensives, terminant avec des stats de 8,8 points, 6,4 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception de moyenne en 63 matchs (38 titularisations, 25 minutes par soir). Dès ses débuts dans la Ligue, Ausar avait été responsabilisé en défense face à certains des meilleurs attaquants NBA.

Le retour d’Ausar Thompson va permettre aux Pistons de retrouver une vraie arme défensive, et un jeune joueur qui peut clairement aider le projet de reconstruction de la franchise de Detroit. Les Pistons affichent actuellement un bilan de quatre victoires pour sept défaites cette saison.

Source texte : Shams Charania