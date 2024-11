Des Pistons qui veulent jouer à fond leur coup, des Bucks qui n’ont toujours que peu de repères. Et bien sûr, un super-héros grec pour finalement sauver les Daims au bout de l’overtime. Giannis Antetokounmpo a réalisé un numéro exceptionnel cette nuit, accomplissant la meilleure performance de la saison au scoring. 59 points !!

Malheureusement, il n’en aurait pas fallu moins… Les Bucks ont pédalé dans la semoule une bonne partie de la rencontre, face aux Pistons à domicile. Dès le premier quart, on ressent toute l’importance de Giannis Antetokounmpo. 24 points pour les Bucks. 22 pour le double MVP. Vous avez bien lu. À côté de lui ? Brook Lopez tente d’exister, mais collectivement rien ne clique.

C’est donc par l’intermédiaire du Greek Freak que tout va passer. Dominant dans la peinture, provocateur de multiples lancers, il est tout simplement intraitable. Le souci ? C’est bien qu’à côté – en l’absence de Damian Lillard, à cause d’une commotion cérébrale – les Bucks ne pèsent pas lourd dans la création. Brook Lopez s’en sort bien avec 29 points en fin de partie, mais Taurean Prince n’envoie que 15 points en 45 minutes de jeu, tandis que les 5 autres joueurs du groupe à avoir eu du temps de jeu se partagent… 24 points en tout.

Menés de 18 points en début de 2e mi-temps, les hommes de Doc Rivers continuent donc de tout donner à leur franchise player. Une technique qui paye face à des Pistons qui n’ont rien lâché (Cade Cunningham colle 35 points, Malik Beasley 26 unités) et surtout joué bien plus collectivement. Un chose est sûre : si la performance de Giannis est impressionnante, elle doit aussi inquiéter.

Tout aussi fort qu’Antetokounmpo soit et malgré toute l’admiration objective qu’on puisse porter à son talent, il y a fort à parier qu’il ne tienne pas le rythme, physiquement dans un premier temps. Ça passe pour cette fois, et c’est magnifique dans les statistiques, mais ça ne durera sans doute pas jusqu’en avril.

