Les Cavaliers enchaînent : victoire face aux Sixers (106-114), ça fait 13-0 !

Ils se sont fait peur, mais les Cavaliers ont remporté leur match face aux Sixers, à Philadelphie… et sont à 13-0 ! Une première mi-temps moyenne, un Jared McCain tout feu tout flamme et des supporters qui croient en leur équipe pour mettre un terme à la série de Cleveland. Dommage, les Cavs ont augmenté le rythme en deuxième mi-temps et Philly n’a pas pu suivre.

On a cru, jusqu’à la pause, que les Sixers – privés de Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey – allaient réaliser un authentique exploit en mettant un coup d’arrêt au début de saison historique des Cavaliers. Sans trop de repères dans le jeu, avec des leaders très discrets, les hommes de Kenny Atkinson font aussi face à un Jared McCain complètement déchaîné : le rookie a envoyé 34 points et 10 passes à 12/26 au tir, record en carrière bien évidemment.

Les Cavaliers continuent leur chemin, 13-0 !

Face à un Jared McCain ÉNORME (34 points, 10 passes à 12/26 au tir !!!)



— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 14, 2024

C’est donc en deuxième mi-temps que la troupe de l’Ohio a fait valoir son statut de meilleur bilan de la ligue. Malgré toute l’envie des Sixers, les Cavaliers ont haussé le ton. Ils reprennent le commandement des opérations en milieu de troisième quart-temps, pour ne plus le lâcher. Donovan Mitchell s’est offert le tir décisif sur la tronche de McCain, après l’avoir envoyé claquer une bise à Tata Nicole. S’il ne marque que 23 points, il frôle, à une passe près, le premier triple-double de sa carrière avec 13 rebonds et 9 assists. Ce n’est que partie remise.



— Cleveland Cavaliers (@cavs) November 14, 2024

Il pourra se contenter du résultat collectif, car avec ce succès, les Cavs sont officiellement l’équipe réalisant le meilleur départ en saison régulière depuis les Warriors 2015-16. Le chemin est encore long vers le 24-0, mais l’on imagine qu’il ne s’agit pas d’un objectif. 13 victoires, c’est ça de pris vers les Playoffs !