46 points de Karl-Anthony Towns, ce n’est pas assez pour venir à bout de cette terrible équipe des Chicago Bulls. Les hommes de l’Illinois ont profité d’une très belle première mi-temps et d’un Zach LaVine inspiré pour surprendre les New York Knicks dans les derniers instants de la rencontre : 124 à 123.

Nikola Vucevic contre Karl-Anthony Towns, un duel entre pivots en plein forme offensivement depuis le début de saison, mais dont les capacités défensives dans la raquette rappellent les portes de saloon les plus lâches. Avec ces deux hommes en dernier rideau, la partie s’annonçait offensive au Madison Square Garden.

Et ce qui devait arriver arriva, Zach LaVine a rapidement pris le jeu à son compte pour mener les siens à une avance confortable de 12 points en première mi-temps. Sans forcer, l’arrière enchaîne les paniers avec efficacité, inscrit même 14 pions consécutifs en fin de deuxième quart-temps et terminera la partie à 31 points à 12/17 au tir et 4/8 de loin, signe d’une masterclass en drive et à mi-distance.

Zach’s ready for the bright lights tonight – he just dropped 14 straight 🔥@CHSN__ | @ZachLaVine pic.twitter.com/QuGhZdLDSy

Sauf qu’en face, il y a un monstre ronronnant. Un félin qui va ramener les siens en deuxième mi-temps avec 46 unités, un véritable festival. Et KAT va réellement croire et faire croire à la victoire des Knicks puisqu’en fin de début de quatrième quart-temps, les protégés de Spike Lee repassent devant.

La partie reste disputée jusqu’au bout et à quatre secondes de la fin, Jalen Brunson fait exploser le Madison Square Garden en offrant deux points d’avance à la Big Apple sur un drive dont il a le secret … mais ça ne suffira pas.

Sur la mise en jeu, Coby White s’empare du ballon et alors qu’il tente un dernier tir à 3-points, Josh Hart commet la faute et l’envoie sur la ligne des lancers, le meneur à l’afro ne tremble pas et offre la victoire aux taureaux.

Three CLUTCH Coby White free throws.

Brunson halfway in and out at the buzzer.

Bulls win a THRILLER at MSG 🍿 pic.twitter.com/4eTuXEQo0M

Cinquième victoire en douze matchs pour les hommes de Billy Donovan qui se rapprochent de leurs adversaires du soir au classement, une autre preuve que la Conférence Est n’a ni queue ni tête en ce début de saison !