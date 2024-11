Highlights : les 46 points de Karl-Anthony Towns face aux Bulls

Inscrire 46 points face aux Chicago Bulls et ne pas gagner, c’est un petit peu comme préparer le meilleur caviar d’aubergine du monde et l’offrir à Timothy, six ans, qui n’aime que les pâtes : un gâchis. Il n’empêche que Karl-Anthony Towns a été énorme cette nuit, voici ses highlights !

Quand un grand attaquant comme Karl-Anthony Towns rencontre un défenseur de la trempe de … Nikola Vucevic, l’addition est bien souvent salée. Et cette nuit, même la mer morte aurait semblé douce à côté de la ligne statistique du gros chaton. Le pivot des New York Knicks a été énorme, notamment en deuxième mi-temps pour permettre à son équipe de croire longtemps à la victoire. 46 points, 10 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions à 18/30 au tir et 6/12 de loin, c’est très sérieux. Une véritable démonstration de force qui n’a pas suffit à son équipe. Les images restent très impressionnantes !

Karl-Anthony Towns was UNSTOPPABLE in the loss to the Bulls! 👀

🔥 46 Points

💪 10 Rebounds

🎯 6/12 3PT FG

What do you grade KAT’s performance tonight?! pic.twitter.com/PKLhjldj65

— Knicks Fan TV 🏀🎥📺🏁 (@KnicksFanTv) November 14, 2024