J.J. Redick avait indirectement accusé Charles Barkley et Shaq d’être à l’origine de la chute des audiences en NBA. Une décla qui n’a pas plu à l’ancienne gloire des Suns et il est monté au créneau pour se défendre.

Le sujet des audiences en NBA commence à devenir source de tension à l’image des conversations politiques au repas de famille.

Tout le monde a son coupable et tire dessus. Si certains accusent le tir à 3-points, d’autres accusent les personnes qui couvrent la NBA et c’est le cas de J.J. Redick.

Le coach des Lakers s’était exprimé, il y a quelques semaines, sur la couverture médiatique de la Grande Ligue et sur l’impact qu’elle pouvait avoir sur les audiences.

“Si je suis un fan occasionnel et qu’à chaque fois que j’allume la télévision, j’entends dire que le produit est nul, logiquement, je ne vais pas le regarder et c’est ce qui se passe depuis 10 ou 15 ans.” J.J. Redick

Si l’ancienne gâchette des Clippers ne mentionne pas directement le cast d’”Inside the NBA” composé de Kenny Smith, Charles Barkley et Shaquille O’Neal, la balle leur semble clairement destinée et J.J. Redick n’a jamais été réputé pour manquer ses cibles.

Shaq et Barkley ont pour ligne éditiorale de s’amuser à dire que Rudy Gobert est surcôté ou que les Rockets – top 3 de l’Ouest, on le rappelle – ne savent pas jouer au basket ou encore que l’afflux de tir à 3-points ruine le jeu et est à l’origine de la baisse des audiences.

On ne peut pas contredire le pote de LeBron James ici. Si on vous dit qu’un restaurant est mauvais, est-ce que vous allez y aller ? Non. C’est la même chose pour la NBA. Si on vous dit que le jeu est nul, vous n’allez pas le regarder.

Visiblement, Charles Barkley n’a pas cette logique puisqu’il n’a pas manqué l’occasion de défendre sa paroisse en répondant à ce très cher Jean-Jacques Bite Rouge.

“Il [J.J. Redick] a dit que nous étions la raison pour laquelle les gens ne regardent pas ce produit minable comme si c’était nous qui tirions 100 tirs à 3-points chaque soir. J.J, si tu viens pour le roi, tu n’as pas intérêt à te manquer parce que moi je vais t’attraper. J’ai tes matchs des Lakers. Tu ne peux pas cacher leurs défauts. T’es un mec déjà condamné. Ils se sont séparés de Frank Vogel et de Darvin Ham qui faisaient du bon travail, mais tu as débarqué ici en pensant pouvoir changer les choses comme avec la fille moche avec laquelle tu es sorti. Les Lakers craignent.” Charles Barkley

Dire que Sir Charles a sorti le lance-flammes serait un doux euphémisme. Pourtant, si on creuse un peu, il donne raison à son nouvel ennemi public numéro 1.

J.J reprochait à Barkley de repousser les gens de la NBA parce qu’il ne cessait de critiquer le jeu. L’ex-Suns rappelle dans la première phrase de sa réponse que le jeu est naze comme s’il n’avait rien écouté. Pour finir par “Les Lakers craignent”.

Si chacun est libre d’être d’accord ou pas avec cette dernière partie, on n’est pas vraiment certain que de tirer sur l’une des franchises les plus lucratives de NBA permette d’attirer du public, mais bon peut-être que Charles Barkley est tout simplement un génie incompris.

