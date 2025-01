Pour bien démarrer ce week-end, la NBA propose 10 affiches avec le 100ème match de Victor Wembanyama, un duel entre les invincibles Thunder et Knicks ou un affrontement entre les cancres Wizards et Pelicans.

Le programme NBA de ce soir

1h : Detroit Pistons – Charlotte Hornets

1h30 : Toronto Raptors – Orlando Magic

2h : Oklahoma City Thunder – New York Knicks

2h : New Orleans Pelicans – Washington Wizards

2h : Houston Rockets – Boston Celtics

2h30 : Dallas Mavericks – Cleveland Cavaliers

3h : Denver Nuggets – San Antonio Spurs

4h : Sacramento Kings – Memphis Grizzlies

Le choc des invincibles

Pour bien débuter la soirée, place à un duel entre les deux équipes les plus en forme de la Ligue : le Thunder et les Knicks. OKC est sur 13 victoires consécutives derrière un SGA plus que jamais dans la course au MVP tandis que New York n’a perdu aucun de ses 9 derniers matchs.

Un affrontement à ne surtout pas manquer donc mettez votre réveil à 2h du matin.

Le choc du fond de la classe

Si vous n’êtes pas trop duel au sommet, pas de panique, on a un plan B pour vous avec ce match entre Washington et New Orleans. D’un côté, le pire bilan de et de l’autre le pire bilan de l’Ouest. Les Pels n’ont pas gagné un match depuis le 6 décembre, ça remonte.

Les Wizards ont triomphé des Bulls pour bien démarrer l’année. L’occasion est donc toute trouvée pour mettre en place une belle dynamique avec une seconde victoire consécutive.

Si vous voulez une raison supplémentaire de voir ce match, dites-vous qu’Alexandre Sarr sera en tenue, mais pas Bilal Coulibaly (malade).

La 100ème en NBA de Victor Wembanyama

Cette nuit, Wemby jouera (déjà) son 100ème match NBA. Pour cette soirée un peu spéciale, un adversaire de choix en la personne de Nikola Jokic. Le MVP en titre défie celui qui sera certainement MVP un jour ou l’autre.

Soyez présents sur les coups de 3h du matin pour voir si Wemby peut nous sortir une nouvelle classe de maître.