Les Wizards ont pris des bonnes résolutions pour 2025 et ça commence par gagner des matchs. La preuve avec cette victoire sans trop forcer face à Chicago (125-107) derrière les 30 points de Jordan Poole.

Le duo Sarr – Coulibaly accueillait les Bulls pour démarrer l’année. En réalité, Bilal n’a reçu que très brièvement Chicago puisqu’il a rejoint les vestiaires après seulement huit minutes de jeu. La pieuvre de Washington était malade et n’a pas pu finir la rencontre.

Ok on a des news de Bilal : il est malade et c’est pas Covid, donc c’est bien ce que je discutais avec certains à l’instant.

Y’a un truc qui est pas passé, il avait du mal à respirer et on aurait dit qu’il avait envie de vomir en sortant du terrain.

Courage Bilal 🙏 https://t.co/9pLu0gTdcE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2025

Pour en revenir au jeu, cette rencontre a eu deux visages. Si, en première période, Wizards et Bulls se sont regardés droit dans les yeux, après le passage au vestiaire, c’est bien Washington qui passe la vitesse supérieure.

Sous l’impulsion d’un gros dunk d’Alexandre Sarr, Washington prend pour la première fois 10 points d’avance, mais le duo Lonzo Ball – Zach LaVine ne lâche rien et ramène Chicago dans la rencontre.

Alex Sarr up top for the JAM 💥pic.twitter.com/HvRrWGuAQP

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 2, 2025

Et ce scénario, on commence à bien le connaître. En général, c’est à ce moment précis que les Wizards s’effondrent et finissent par concéder une nouvelle défaite.

Eh bien pas en 2025.

Les copains de Jordan Poole mettent un deuxième coup d’accélérateur pour distancer les Taureaux.

Justement Jordan Poole, parlons-en.

C’est lui qui vient sceller le sort de la rencontre avec un ultime tir à 3-points dans le quatrième quart-temps.

Un tir depuis le Lincoln Memorial qui met le couvercle sur une rencontre rondement menée de la part de JP : 30 points, 3 rebonds et 3 interceptions.

Jordan Poole scored in bunches in the Wizards’ W!

🔥 30 PTS

🔥 6 3PM

🔥 3 STL

He becomes the 1st player in WAS history to have 5+ 3PM in 5 straight games. pic.twitter.com/y47DzF8HIE

— NBA (@NBA) January 2, 2025

Les Wizards finissent par s’imposer 125 à 107 et démarrer l’année de la meilleure manière possible. De bon augure pour la suite de la saison ? Les prochains mois apporteront la réponse (mais entre nous, on y croit moyen).