Pour son 100ème match en NBA, Victor Wembanyama a le droit à un adversaire de choix en la personne de Nikola Jokic. Wemby saura-t-il tirer son épingle du jeu pour mettre fin à la série de trois victoires consécutives des Nuggets ? La réponse à partir de 3h du matin.

Chaque match de Victor Wembanyama est un immanquable ou presque et c’est encore plus le cas lorsque l’Alien défie le MVP en titre, Nikola Jokic.

Wemby aura à cœur de faire un gros match pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’il n’a pas eu le droit ni au titre de Joueur du Mois ni au titre de Défenseur du Mois alors qu’il sort d’une semaine de mutant à 28,5 points, 10 rebonds et 4,4 contres de moyenne.

Face à la très bonne défense des Nuggets (c’est faux), Wemby pourrait nous offrir une de ses lignes de stats XXL dont il a l’habitude.

De l’autre côté, Denver est sur une bonne dynamique avec trois victoires consécutives. Si Nikola Jokic est toujours dominant à l’image de son triple-double en moins de 30 minutes face aux Hawks, il faut aussi saluer le travail de Russell Westbrook qui est en grande forme. Le Brodie trouve (enfin) du rythme et sa connexion avec Nikola Jokic nous régale un peu plus chaque soir.

Russ repays the favor with a dime to the Joker for the slam 💥 https://t.co/VLuaIL8LfK pic.twitter.com/l7JFa9hYN3

— NBA (@NBA) January 2, 2025

Si on parle beaucoup du duel entre Wemby et Jokic, cette rencontre, c’est aussi un affrontement entre deux vieux briscards de la Ligue en la personne de Russ West et de Chris Paul. Deux anciens de NBA qui continuent de performer et de prouver qu’ils ne sont pas encore bons pour la casse.

Alors qui du duo Chris Paul / Victor Wembanyama ou de la paire Russell Wesbtrook / Nikola Jokic repartira avec la victoire ? Les premiers éléments de réponse à partir de 3h du matin.