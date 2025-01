Nikola Jokic a décidé de commencer l’année de la plus belle des manières avec une exécution en règle des Hawks : 23 points, 17 rebonds et 15 passes. Le Joker vous souhaite la bonne année.

Dans son dossier pour le titre de MVP, Nikola Jokic peut désormais ajouter ce match face à Atlanta. Les Faucons ont eu l’air d’avoir laissé leur défense en 2024 et ça, il ne fallait pas le dire deux fois au Joker.

Dès la mi-temps, le MVP en titre avait déjà bien noirci la ligne de stats : 13 points, 9 rebonds, 15 passes.

Au retour des vestiaires, le roi des écuries continue sa petite balade de santé pour plier la rencontre avant même le début du dernier acte.

Sans surprise, Atlanta n’avait pas les armes pour ralentir le Serbe et le seul qui a tenté quelque chose de réellement efficace, c’est Zaccharie Risacher (cocorico) auteur d’un joli chase-down sur le triple MVP. Hormis ça, les Hawks se sont fait déplumer sans pouvoir se défendre à l’image d’un oisillon qui tomberait de son nid.

Nikola Jokic ponctue son premier match de l’année avec 23 points (8/16 au tir), 17 rebonds et 15 passes en seulement 29 minutes. On l’a même vu dunker sur transition grâce à une passe de Russell Westbrook et ça, ce n’est pas tous les jours.

Russ repays the favor with a dime to the Joker for the slam 💥 https://t.co/VLuaIL8LfK pic.twitter.com/l7JFa9hYN3

— NBA (@NBA) January 2, 2025

Dans son sillage, les Nuggets ont dévoré les Hawks 139 à 120 et retrouvent le top 5 de l’Ouest.

Tout comme en 2024, Nikola Jokic continue de tabasser la NBA.