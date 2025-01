Les Kings s’offrent les 76ers au bout du suspense (113-107)

Pour le premier thriller de cette année 2025, direction Sacramento où les Kings et les 76ers se sont livrés un duel acharné avant que Paul George ne ruine le money-time de Philadelphie alors qu’il était en train d’offrir une performance très solide à 30 points jusqu’ici. Comme quoi les années passent, mais rien ne change.

Ce match entre Sacramento et Philadelphie avait tout pour être une rencontre alléchante et on n’a pas été déçu.

Les 76ers ont débarqué en Californie sans Joel Embiid. On le souligne pour le principe, mais on commence à avoir l’habitude.

Dès l’entame de match, c’est Paul George qui prend les choses en main en inscrivant 14 des 30 premiers points de Philly. Si les hommes de Nick déroulent bien dans le premier quart-temps, ils connaissent un terrible trou d’air au milieu du deuxième où pendant 3 minutes 30, ils n’arrivent pas à mettre le moindre point.

Sacramento en profite à l’image de De’Aaron Fox qui remet tout le monde à égalité sur le buzzer de la mi-temps.

DE’AARON FOX AT THE 1H BUZZER 🎯

Kings close the 2Q on a 20-6 run to TIE the game! pic.twitter.com/DQKe3jFZCc

— NBA (@NBA) January 2, 2025

Au retour des vestiaires, c’est Tyrese Maxey qui prend le lead côté Philly avec 12 points sur le troisième quart-temps tandis que De’Aaron Fox continue de porter les siens sur son dos bien aidé par Domantas Sabonis et… Trey Lyles qui avait visiblement décidé de faire le match de sa vie pour bien démarrer l’année.

Avant le dernier acte, les 76ers mènent de 9 points, mais doucement et sûrement, cet écart va fondre comme neige au soleil.

C’est ici qu’il faut souligner le travail d’un homme : Keon Ellis. Du temps où Mike Brown était entraîneur de l’équipe, les fans des Kings réclamaient une augmentation de son temps de jeu et le match de ce soir ne peut que leur donner raison.

Keon Ellis s’est envoyé mission défensive sur mission défensive avant d’inscrire un tir du parking qui ramène les Kings à -2.

Keon Ellis. Clutch. pic.twitter.com/Y1gBLebeoY

— Skyler (KFR) (@SacFilmRoom) January 2, 2025

C’est ici où tout s’écroule pour Philadelphie.

Les 76ers enchaînent perte de balle sur perte de balle et Malik Monk ne tremble pas. Il permet à Sacramento d’égaliser, mais aussi de prendre l’avantage.

À l’image de la fin de la première mi-temps, Paul George et ses copains n’inscrivent aucun point pendant les trois dernières minutes et en concèdent 15 par la même occasion.

Difficile de remporter un match dans ces conditions.

Score final : 113 – 107 en faveur des Kings. Si PG a inscrit 30 points et Maxey 27, leur fin de match respective a annihilé les chances de victoires des 76ers.

À l’inverse, De’Aaron Fox a été solide du début à la fin et finit à 35 points (13/16 au tir), 3 rebonds et 4 passes.

Sacramento parvient enfin à enchaîner deux succès d’affilés tandis que côté 76ers, leur belle série de quatre victoires consécutives a pris fin brutalement.