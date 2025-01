Résumé de la nuit NBA : Karl-Anthony Towns a dévoré le Jazz

Pour débuter cette nouvelle année de la meilleure des manières, la NBA proposait huit affiches. Entre un Jordan Poole brillant et un joli duel entre Paul George et De’Aaron Fox, on peut dire qu’on s’est régalé donc petit tour d’horizon des matchs de la nuit dernière.

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Alexandre Sarr réalise un double-double à 11 points et 10 rebonds. Suffisant pour participer activement à la victoire des Wizards sur les Bulls.

13 points pour Zaccharie Risacher, mais surtout un chase-down sur Nikola Jokic et il est là le principal.

Guerschon a mis 8 points, mais ce fut insuffisant pour renverser les Kings.

Le highlight de la nuit

THROW IT DOWN, JALEN DUREN 💥

This putback slam and the Duren portraits are works of art 🎨 pic.twitter.com/d6EgB9kkYP

— NBA (@NBA) January 2, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

A retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir