Cinq Français étaient sur le pont pour débuter l’année, mais qui s’en est le mieux sorti ? De Guerschon Yabusele à Alexandre Sarr en passant par Zaccharie Risacher, voici tout ce qu’il faut savoir sur les performances des Frenchies de la nuit dernière.

Les résultats de la nuit NBA

Alexandre Sarr

Alexandre Sarr continue dans sa bonne forme du moment avec 11 points, 10 rebonds et 5 passes face aux Bulls et Nikola Vucevic. Comme on dit chez les jeunes, il a été au four et au moulin dans la victoire des Wizards sur les Bulls.

Alex Sarr up top for the JAM 💥pic.twitter.com/HvRrWGuAQP

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 2, 2025

Bilal Coulibaly

Seulement huit minutes au compteur pour Bilal Coulibaly, mais il ne s’agit pas d’une folie de Brian Keefe, loin de là. Bilal était malade, il a essayé de jouer, mais le sophomore a été contraint de retirer ses baskets après le premier quart-temps.

Pacôme Dadiet

Est-ce qu’on est réellement certain que Tom Thibodeau connaît bien Pacôme Dadiet ?

Zaccharie Risacher

Certes, les Hawks ont perdu, mais Zaccharie Risacher a mis un chase down block sur le triple MVP, Nikola Jokic. Et ça, c’est suffisant pour marquer nos esprits. Si en plus, il ajoute 13 points à 50% au tir, on peut dire que la soirée a été réussie sur le plan individuel.

CHASE-DOWN DE ZACCHARIE RISACHER SUR NIKOLA JOKIC pic.twitter.com/YnPagnJYyO

— Tibo 🕸🦋 (@MNThibault_) January 2, 2025

Guerschon Yabusele

8 points pour Guerschon qui a essayé de peser, mais quand tes leaders font n’importe quoi dans le money-time, il devient difficile de peser.

Le programme NBA de ce soir