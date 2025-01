Highlights : les 34 points de Trey Murphy III face au Heat

Sans faire de bruit, Trey Murphy III réalise une saison plus que sérieuse du côté des New Orleans Pelicans. Cette nuit, malgré la défaite des siens, l’ailier a à nouveau brillé avec 34 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. On vous offre les highlights.

Dans une saison morose où les défaites s’enchaînent aussi vite que les blessures, les New Orleans Pelicans sont à la recherche du moindre petit motif de satisfaction pour sourire et respirer un peu. Il y a bien sûr Yves Missi, plus que jamais en course pour le titre de Rookie de l’Année, mais ils peuvent également se reposer sur Trey Murphy III.

L’ailier tourne à plus de 20 points de moyenne cette saison et prouve match après match que, lorsque son corps le laisse tranquille, son potentiel est énorme. Face au Miami Heat, il a montré à la franchise floridienne que, contrairement à Jimmy Butler, lui avait envie de jouer, et oui c’est gratuit.