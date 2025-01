Dans le quatrième quart-temps de la victoire du Miami Heat face aux New Orleans Pelicans, Erik Spoelstra a décidé de ne pas accorder la moindre minute à son joueur star, Jimmy Butler. L’ailier a annoncé, via Shams Charania, vouloir s’en aller de Floride, mais selon le coach, son temps de jeu n’a rien à voir avec ça.

Il y a une atmosphère particulière autour de Jimmy Butler en ce moment à Miami. Après que Shams Charania ait dévoilé que l’ailier souhaitait partir et que Pat Riley ait répondu avec un communiqué annonçant que la franchise ne le transférerait pas, Jimmy Buckets a manqué cinq matchs consécutifs pour cause de maladie.

Un manque de rythme récent qu’il a payé hier soir face aux New Orleans Pelicans. Alors que sa performance dans les trois premiers quarts-temps était satisfaisante sans être brillante (9 points, 4 rebonds et 2 passes à 3/5 au tir en 25 minutes), Erik Spoelstra a décidé de ne pas du tout le faire jouer dans le dernier acte. Une prise de position forte que l’entraîneur a expliqué après la rencontre dans des propos relevés par Anthony Chiang, journaliste pour The Miami Herald :

“Je veux dire, 13 jours (temps de l’absence de Jimmy Butler) c’est une longue période en dehors de l’équipe et j’ai juste joué avec le groupe qui nous apportait le plus. Je voulais voir si ce groupe pouvait finir le travail.”

Erik Spoelstra on Jimmy Butler not playing in the fourth quarter tonight: “I mean, 13 days is a long time away and I just went with the group there in the fourth that was giving us the most and to see if that group could close it out.”

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) January 2, 2025

Une line-up satisfaisante puisque, malgré la perte du dernier quart-temps 32 à 29, les hommes de Spo’ ont tenu la victoire jusqu’au bout, la quatrième en cinq rencontres.

Ces derniers temps, l’équipe se porte donc bien même sans l’ailier qui a fait les beaux jours de la franchise au début de la décennie 2020. Il faudra peut-être s’y habituer complètement dans quelques semaines.

Source texte : The Miami Herald