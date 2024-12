Dans de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, la star de Miami Jimmy Butler semble en instance de départ. Mais le big boss du Heat Pat Riley a tenu à mettre les choses au clair au milieu des spéculations : il n’y aura pas de transfert avant la trade deadline de début février.

24 heures seulement après la nouvelle annonce de l’insider Shams Charania, indiquant que Jimmy Butler aimerait bien se faire transférer de Miami avant la trade deadline, Pat Riley a décidé de monter au créneau.

Le président du Miami Heat vient de sortir un communiqué :

“Nous ne commentons généralement pas les rumeurs, mais toutes ces spéculations sont devenues une distraction pour l’équipe et c’est injuste pour les joueurs et les entraîneurs. C’est pourquoi nous allons être clairs : nous n’échangerons pas Jimmy Butler.”

Statement from Pat Riley

“We usually don’t comment on rumors, but all this speculation has become a distraction to the team and is not fair to the players and coaches. Therefore, we will make it clear – We are not trading Jimmy Butler.”

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 26, 2024

Il y a quelques jours, on apprenait que la franchise de Miami était prête à aller jusqu’au bout de la saison avec Jimmy Butler, pour ensuite régler le dossier cet été quand il sera agent libre. Ce communiqué de Pat Riley va dans ce sens.

Dans le même temps, des rumeurs laissaient entendre que le Heat pouvait potentiellement transférer Butler avant la trade deadline en cas de grosse offre sur le marché des transferts. Patoche est-il définitivement fermé aux négociations ? D’après son communiqué, la réponse est oui, mais on sait que les choses peuvent aller très vite en NBA. Ce message n’est peut-être qu’un moyen de calmer les rumeurs de plus en plus insistantes autour de Butler, sans pour autant fermer la porte à un potentiel deal. Les prochaines semaines nous apporteront des réponses.

Pat Riley’s attempt to shut down those distractions comes as the Miami Heat sit at 14-13 and in sixth place in the Eastern Conference.

Jimmy Butler has been out since Dec. 20 and could miss more time due to illness.https://t.co/kYW2MlLn8w

— The Athletic (@TheAthletic) December 26, 2024

Alors que Jimmy Butler est en dernière année de contrat avec Miami, son avenir semble toujours s’écrire ailleurs qu’en Floride, même après cette sortie publique de Pat Riley. La star du Heat ne serait plus sur la même longueur d’onde que Patoche et aimerait ainsi changer d’air.

Si ce n’est pas avant février, ce sera probablement l’été prochain.

