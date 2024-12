La NBA Trade Deadline, c’est dans un peu moins de deux mois. Et qui dit NBA Trade Deadline dit évidemment rumeurs de transferts. Aujourd’hui, on apprend que le Heat est prêt à écouter les offres pour sa star Jimmy Butler !

L’été dernier, le Heat et Jimmy Butler n’ont pas trouvé de terrain d’entente concernant une prolongation de contrat. Depuis, son avenir à Miami s’écrit en pointillé, et il existe un scénario dans lequel Jimmy fait ses valises pour amener ses talents ailleurs.

D’après l’insider Shams Charania, le Heat est en effet à l’écoute des offres pour Jimmy Butler. Shams ajoute que Pat Riley serait ouvert à l’idée d’effectuer un transfert si la contrepartie est suffisamment séduisante.

The Heat are open to listening to trade offers on Jimmy Butler, per @ShamsCharania.

A massive decision from Miami with NBA trade season set to officially open next week. pic.twitter.com/BdYcQoiyw0

— Evan Sidery (@esidery) December 10, 2024

Pour rappel, Jimmy Butler est en dernière année de contrat et peut devenir agent libre en 2025, lui qui possède une player option de 52,4 millions de dollars sur la saison 2025-26. Shams Charania indique que Jimmy compte la décliner pour pouvoir tester le marché dans quelques mois et obtenir un deal à long terme. Il est donc assez logique que le Heat envisage un transfert de Butler, histoire d’éviter le risque de le perdre sans recevoir la moindre contrepartie en échange.

Du côté de Jimmy Butler, des équipes comme Houston et Dallas (Jimmy est originaire du Texas), ainsi que Golden State, sont sur son radar en cas de départ de Miami. Butler cherche toujours à remporter son premier titre NBA en carrière et veut jouer dans une équipe candidate à la bague. Malgré la bonne forme actuelle du Heat, Miami ne semble plus vraiment faire partie de l’élite aujourd’hui. Les hommes d’Erik Spoelstra ont été éliminés au premier tour des Playoffs l’an passé et ont un bilan tout juste positif à l’heure de ces lignes (12 victoires – 10 défaites).

Âgé de 35 ans, Jimmy Butler reste un joueur productif (19 points, 5,4 rebonds, 4,8 passes à 55,7% au tir) mais peut-être que sa belle collaboration avec le Heat s’approche de la date de péremption.

Portera-t-il toujours le maillot de Miami dans quelques semaines ?

Source texte : ESPN