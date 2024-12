Flashback : les 20 points – 20 passes (sans balle perdue !) de Chris Paul en 2016

Le 10 décembre 2016, Chris Paul sortait une performance d’une extrême propreté face aux Pelicans : 20 points, 20 passes et… 0 balle perdue.

Parmi tous les surnoms de Chris Paul, on retrouve celui de “Monsieur Propre” et celui-là, il ne l’a pas volé. En 20 saisons (!), Cricri tourne à 8,5 passes décisives de moyenne pour à peine 1,8 balle perdue par match. Autant vous dire que le ratio est exceptionnel.

En ce soir du 10 décembre 2016, CP3 va nettoyer les Pelicans et ne laisser aucune trace de son passage. En clair, Chris Paul va sortir une performance qui rendrait même la propreté jalouse.

Les Clippers reçoivent une équipe de New Orleans bien affaiblie. En l’absence d’Anthony Davis, les Pelicans sont menés par un duo Buddy Hield / Alexis Ajinça (cocorico) qui ne fait envie à personne.

Côté Clips, Blake Griffin est absent, mais l’effectif Angelino est plus que sérieux avec JJ Redick, DeAndre Jordan, Jamal Crawford et bien sûr, le héros du soir, Chris Paul.

Dès le coup d’envoi de cette rencontre, petit coup de nostalgie avec Ralph Lawler, le mythique commentateur des Clippers, à la prod. Il n’attend pas longtemps pour nous sortir son cultissime “BINGO” puisqu’après seulement deux minutes de jeu, Chris Paul envoie sa première bombinette à longue distance.

Le “BINGO” n’est pas la seule catchphrase que Ralph Lawler a dans sa besace, il en a une seconde parfaitement adaptée à Lob City : “The lob… the jam“. Avec un pick-and-roll aussi dévastateur que celui composé de Chris Paul et DeAndre Jordan, le commentateur a souvent poussé la voix au rythme des actions des Angelinos.

Cette rencontre face aux Pelicans ne fait pas exception puisque CP3 envoie DeDe sur orbite assez rapidement.

Chris Paul fait la totale à son ancienne franchise : tir à 3-points, mi-distance, passe décisive pour les intérieurs dans la raquette ou les extérieurs ouverts sur le parking de l’ex-Staples Center.

Comment parler de ce match sans parler de l’incroyable cross de Cricri sur Alexis Ajinça. Le Français se retrouve les fesses par terre et le meneur des Clips n’a plus qu’à finir.

New Orleans ne tient qu’une mi-temps. À ce moment précis, il commence à y avoir quelques signaux montrant qu’on va vivre une perf incroyable puisque l’Angelino est déjà à 13 points et 8 passes, mais rien ne pointe vers une telle masterclass de propreté.

Au retour des vestiaires, les Clippers et surtout Chris Paul passent à la vitesse supérieure. Le roi des tunnels du l’ex-Staples Center sort un troisième quart qui frôle l’excellence. En 12 minutes, il pose 7 points et 10 passes décisives. Quand on dit qu’il frôle l’excellence, c’est parce que Crissou aurait pu réaliser un double-double sur ce seul troisième quart-temps, mais une légère maladresse (3/7 au tir) est venue lui mettre des bâtons dans les roues.

Les Pels sont submergés et se prennent 25 – 37 dont ils ne se relèvent pas. La défense ne sait pas comment contenir la fougue du meneur de poche de Los Angeles et ce n’est pas faute d’avoir essayé, mais à chaque fois Chris Paul fait le bon choix, trouve le joueur ouvert et les passes D s’enchaînent comme des petits pains.

À cinq minutes du terme, CP3 réalise sa 20ème offrande de la rencontre grâce au 150ème pick-and-pop de la soirée avec Marreese Speights qui sanctionne de loin.

Le 2ème meilleur passeur de l’Histoire finit sa soirée avec 20 points, 20 passes décisives et surtout 0 balle perdue. Une performance d’une propreté extrême qui rendrait jaloux Monsieur Propre lui-même.

Pour rajouter un peu d’histoire à cette performance déjà exceptionnelle. Chris Paul est le seul joueur de toute l’histoire de la NBA à avoir sorti une telle performance.

