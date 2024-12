Chris Paul n’avait besoin que de trois passes décisives pour devenir le second meilleur passeur de l’histoire de la NBA et le Point God ne s’est pas privé pour mettre Jason Kidd dans le rétro. Une nouvelle ligne prestigieuse à ajouter au CV de CP3.

Ils ne sont que trois dans l’histoire à dépasser les 12 000 passes en carrière NBA. C’est dire le club dans lequel se trouvent John Stockton, Jason Kidd et Chris Paul. Ce dernier était sur la troisième marche du podium jusqu’à cette nuit mais en délivrant .. caviars face aux Pelicans, il a pu dépasser Jason Kidd pour occuper la place de dauphin au classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la Ligue.

🚨 OFFICIEL : Chris Paul dépasse Jason Kidd et devient le 2ÈME PASSEUR le plus prolifique de l’histoire de la NBA !!

Comme un symbole, c’est face à sa première franchise (qu’on appelait alors les New Orleans Hornets) que Cipifruit atteint ce nouveau milestone dans sa carrière. En 20 saisons NBA (en cours), Chris Paul s’est imposé comme l’un des passeurs les plus réguliers et spectaculaires de l’histoire de ce sport. Malgré les années qui passent, il délivre encore de nombreuses passes décisives (8,5 saisons par soir pour la saison actuelle). On parle tout de même d’un joueur qui a été 5 fois meilleur passeur de la Ligue durant sa carrière. Un véritable spécialiste des cadeaux pour ses copains des parquets.

Monter sur la seconde marche des meilleurs passeurs est un exploit remarquable pour CP3, un exploit qui ne devrait néanmoins pas aller plus loin. Impossible en effet d’aller chercher John Stockton et ses 15 806 passes décisives ! Un record qui pourrait bien ne jamais tomber à l’avenir. En attendant, Chris Paul assoit un peu plus son héritage parmi les meilleurs meneurs de l’histoire de la NBA. Reste à savoir jusqu’où le Point God fera durer le plaisir, lui qui a fêté cette année ses 39 ans.