On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, les Nets accueillaient les Bucks au Barclays Center.

# Brooklyn Nets

Nic Claxton (7) : il n’a rien laissé aux autres dans la raquette et a pris tout ce qu’il y avait à manger. Nic Claxton a probablement fini de tabasser son calendrier de l’avent depuis le 4 décembre.

Dorian Finney-Smith (6) : si son acronyme DFS fait penser à des initiales de moteur, ce n’est certainement pas celui d’un Renault. Il est toujours aussi fiable de loin comme en défense. Encore merci Dorian.

Cam Johnson (7) : un gros match de la part du joueur qui est en train de faire gonfler sa côte pour un potentiel transfert. En cas de victoire, ça aurait été très sale et ça aurait fini sur internet. Webcam Johnson, adepte de Chatroulette.

Keon Johnson (5) : le moins bon Johnson du jour chez les Nets, cette comparaison peu reluisante n’est due qu’à son piètre pourcentage du jour. Keon est-ce que la saison se termine ?

Dennis Schröder (7,5) : qu’on ne nous sorte pas que SDM pensait à quelqu’un d’autre que lui lorsqu’il a écrit son tube “Bolide Allemand”. La Schröde a sorti un match encore plus brillant que le crâne de Jordi Fernandez, jusqu’aux dernières minutes où ce dernier lui a hurlé le nom de Cooper Flagg.

Ben Simmons (3) : on nous a dit que c’était bien pour le SEO de parler de tous les joueurs en détail, donc sachez que Ben Simmons des Brooklyn Nets a bien participé au match face aux Milwaukee Bucks cette nuit.

Jalen Wilson (3,5) : 1/8 pour lui ce soir. Avoir “Get Your Guide” comme sponsor maillot et avoir besoin d’un guide pour trouver la mire, c’est à la fois tellement paradoxal et logique à la fois

Shake Milton (4,5) : un passage mitigé sur le terrain, il a tenté de se secouer mais n’a pas vraiment plus pesé que ça, à part sur son propre estomac. Milk Shake Milton, intolérant au lactose.

Trendon Watford (4,5) : on trouve quand même que Westminster et Camden sont de meilleurs quartiers londoniens que Watford.

Day’Ron Sharpe (4,5) : une prestation aussi superflue que l’apostrophe dans son prénom.

# Milwaukee Bucks

Brook Lopez (4) : n’aurait pas fait long feu à l’époque du clash des Lopez à l’époque. Brook passe son temps à s’écarter du combat et n’a pas vraiment pesé sur le match. Aurait fini, au mieux en arrière plan de la photo, au pire derrière la caméra.

Giannis Antetokounmpo (9) : Thanos, Jinpachi Mishima, Voldemort, Bowser, Ganondorf, Scar, Negan. Appelez-le comme vous voulez, mais ce type est l’un des principaux antagonistes de cette saison en NBA. Il a porté son équipe à lui tout seul pendant tout le match, et c’est surprenant qu’il n’ait rien cassé sur le terrain. Son prénom pourrait bien être utilisé pour parler d’un ouragan un jour.

Taurean Prince (3,5) : 3 fautes en 18 minutes mais aucun panier inscrit. A passé les trois quarts du match à mater Mouloud Achour demander à Kylian Mbappe s’il est déjà tombé amoureux.

Andre Jackson Jr. (5) : deux shoots lointains rentrés, 4 fautes commises, quelques belles actions, quelques autres moins belles. Un match bien mid de sa part, on lui donne 5, en vrai, vous voulez faire comment ?

Damian Lillard (4) : s’est fait dessus pendant une bonne partie du match avant de mettre quelques lancers en fin de partie. Il a souffert pendant toute la partie mais il a quand même fini par gagner on ne sait trop comment. Ciryl Gane VS Alexander Volkov.

AJ Green (6) : on vous appelle dès qu’il a loupé un tir à trois points. Vous pouvez laisser votre téléphone portable en mode “Ne pas déranger” pour cette nuit.

Bobby Portis (8) : bel hommage à Notre Dame de Paris, Bob le bricoleur était en feu ce soir. Trop tôt ? C’est dommage, on en avait une bonne sur Zelensky et Doc Rivers mais on la gardera pour une prochaine cousinade.

Khris Middleton (6) : sorti de sa boîte au bon moment, il a de beaux restes et même si on n’en entend plus trop parler, il reste une valeur plutôt sûre dans son domaine. Pippa Middleton.

Gary Trent Jr. (7) : qu’ils se mettent sur le trottoir les fashions. Tous sauf GTJ, qui a été ultra précieux offensivement. Aussi en vogue sur Vogue que derrière l’arc ce gars là.

Cambriolage des Bucks, qui repartent à la maison avec une victoire de voleur de poules. Brooklyn, de son côté, n’a que ses yeux pour pleurer. On se retrouve la semaine prochaine avec un affrontement entre Pelicans et Pacers, qui sent bon la compresse de gaze et le désinfectant.