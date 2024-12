Longtemps dans le dur à Brooklyn, les Bucks de Giannis Antetokounmpo (34 points) ont profité des erreurs des Nets pour aller arracher une victoire bien compliquée (118-113). Milwaukee retrouve le chemin de la victoire après deux défaites.

Scénario assez original du côté de Brooklyn avec des Bucks qui remportent un match qu’on a longtemps cru qu’ils allaient perdre. Malgré un Giannis Antetokounmpo déjà bien dominant d’entrée de jeu, Milwaukee donne l’impression de jouer à 1 vs 5. Le collectif des Nets fait plaisir et joue les yeux dans les yeux avec le Greek Freak, qui n’a de son côté pas beaucoup de soutien.

À force de lutter en solitaire, Giannis se voit dépasser par la force de frappe de Brooklyn, portée par un Dennis Schroder des très grands soirs FIBA (34 points, 11 passes), et bien assisté par l’excellent Nic Claxton (21 points, 10 rebonds, 3 interceptions, 2 contres) et le toujours létal Cam Johnson (26 points). Le jeu de passes des Nets a fait plaisir, on a eu droit à plusieurs magnifiques phases de jeu.

Mais si Brooklyn a mené dans ce match, on peut dire aussi que les Nets se sont flingués la partie sans l’aide de personne. Un gros trou noir en fin de troisième quart-temps lorsque les cadres étaient dehors a totalement relancé Milwaukee alors que les Bucks semblaient en perdition. Merci le Freak pour les travaux au passage. La sortie de ce même Giannis en début de money time (repos) avait permis aux Nets de repasser devant avec autorité mais la fin de match des protégés de Jordi Fernandez a été bien cracra.. Les Nets menaient encore de 4 points à 3 minutes du terme avant de prendre un.. 9-0. Et que dire de cette contre-attaque très mal jouée en toute fin de match alors qu’ils pouvaient revenir à -1 ? Des erreurs qui se payent cash à ce niveau.

Milwaukee en profite donc pour retrouver le sourire et la victoire. Outre Giannis et ses 34 points, les Bucks ont pu profiter d’un banc efficace au bon moment avec Bobby Portis et Gary Trent Jr. qui cumulent 43 points à eux deux et une montagne de tirs du parking. Les shots clutch de Khris Middleton en fin de match ont été bien précieux aussi. 60 points à 17 entre les second units ce soir (en faveur de Milwaukee), ça fait une dif’.

Les Nets pourront nourrir des regrets, les Bucks en profitent pour élargir le petit creux au classement avec leur adversaire du soir, placé juste derrière. Les Bucks recevront le Magic ce mardi tandis que les Nets ne joueront que vendredi chez les Grizzlies.

Bucks win !!

Ils sont allés la chercher celle-là.

Super match des Nets, ça continue à se battre et à tout donner collectivement, ça mérite un paquet de respect, Jordi Fernandez à la barre 👏👏👏

Milwaukee ultra clutch : Bobby, Middleton, un gros Giannis, du bon Gary Trent Jr !

