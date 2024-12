Qu’il est beau, notre championnat ! Grosse affiche entre Paris et Monaco, deux des meilleures équipes d’Europe, mais cette fois pour le compte de notre championnat domestique. Au final ? Une rencontre qui a tenu ses promesses avec un Paris revenu d’entre les morts afin d’arracher le succès en overtime.

Qu’on se le dise, ces 40 minutes de basket d’une intensité très forte sont un magnifique et solide argument pour nous inciter à nous déplacer dans les salles des clubs professionnels de l’Hexagone. Profitons du prestige pris depuis quelques années par notre championnat national en allant voir de nos yeux des rencontres qui n’ont – dans l’enjeu, le suspense – pas spécialement de choses à envier à la plupart des matchs NBA.

Et ce soir, à Paris, dans une Adidas Arena incandescente, les tombeurs de l’Olympiakos ce vendredi soir ont trouvé les ressources nécessaires pour arracher à Monaco un succès pourtant bien compliqué à imaginer avec un écart conséquent (+19) en faveur des hommes de Vassilis Spanoulis. Pourtant, grâce notamment à un Tyson Ward de feu et un Nadir Hifi plein d’insolence, la Ville Lumière revient dans le match. Côté Monégasque, c’est Elie Okobo qui prend la gonfle pour répondre. Pas de gagnant au bout des 40 minutes réglementaires, direction l’overtime.

😳 | @ParisBasketball arrache les prolongations ! Quel match ! 💪✨

Suivez les prolongations en live GRATUITEMENT sur notre chaîne YouTube : https://t.co/2YJ2lV3eTv #BetclicELITE pic.twitter.com/O6nXmJ9r0k

— DAZN France (@DAZN_FR) December 8, 2024

Prolongation entamée d’une main de maître par la Roca Team, avec 3 flèches de loin primées consécutivement. Paris s’accroche et revient, pour s’imposer grâce à une fin de match maîtrisée. Quel duel en fin de partie entre deux talents tricolores, Hifi et Okobo. Et mince, qu’il est sympathique, ce championnat !

MONACO OH OHHHHHHH 🕺@Guy2Bezbar 👀 pic.twitter.com/mUwx1S5VFm

— Paris Basketball (@ParisBasketball) December 8, 2024