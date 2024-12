Un match très piège dans la fournaise du Pirée, face à l’Olympiakos d’Evan Fournier, dauphin de Paris en EuroLeague. Après une rencontre disputée qui s’est animée en deuxième mi-temps avec un money time ÉNORME, les Parisiens marquent un peu plus les esprits : 10e succès de suite, une statistique énorme pour une équipe néophyte dans la compétition !

Ici, c’est PARIS ! Olympiakos et son Stade de la Paix et de l’Amitié, une des meilleures ambiances du monde, tout sport confondu. Quel match de dingue, avec un money time exceptionnel. Ce groupe est décidément spécial. Connecté, solidaire, et surtout acharné. Ce soir, les hommes de Tiago Splitter ont montré un visage combattif jusqu’au bout, et ce malgré la difficulté annoncée du déplacement chez leur dauphin dans le championnat.

Le match a commencé sur des bases pourtant prometteuses sur le plan du suspense : égalité parfaite après 10 minutes, petit break de 5 points à la mi-temps, mais rien d’impossible pour les Grecs, soutenus par une salle en fusion. Oui mais voilà, Paris va éteindre le chaudron avec un troisième quart absolument renversant. Hustle, fautes provoquées avec intelligence… tout pour faire dévisser psychologiquement l’adversaire. Faute antisportive puis technique, les joueurs de l’Olympiakos sombrent au fur et à mesure que les minutes s’égrainent.

Sauf que. En EuroLeague, rien n’est jamais joué. L’Olympiakos claque un 22-0 en milieu de 4e quart. VINGT-DEUX – ZÉRO. Lancé par un tir à 3-points d’Evan Fournier. La salle verse à nouveau dans l’explosif, ce qui se passe est absolument dingue. Paris n’y est plus, la défense adverse, si brouillonne jusqu’ici, est désormais imprenable. Il faudra que Nadir Hifi sorte un tir du parking exceptionnel pour remettre la Ville Lumière sur le droit chemin, suivi par T.J. Shorts.

C’EST COMME ÇA QU’ON ARRÊTE UNE HÉMORRAGIE NADIIIIIIIR !!!!!

Les Grecs remontent encore, 86 partout avec 30 secondes à jouer. Le moment choisi par Maodo Lô pour mettre un tir MONSTRUEUX depuis le Parthénon. Evan Fournier fait revenir son équipe à un point, clutchissime mais Paris tient bon.

MAODO LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Au final ? Un succès arraché avec les cojones, 90-96. 10e succès de rang pour Paris qui conforte sa première place et marque considérablement les esprits. Pour une équipe qui découvre la compétition, l’exploit est simplement énorme. Il faudra faire toutefois fort et continuer à jouer à fond pour conserver la série, avec un déplacement face à l’ASVEL puis une double choc énorme à domicile, avec la réception du Real Madrid puis de Fenerbahce.

🚨 10E VICTOIRE DE SUITE POUR PARIS EN EUROLEAGUE !

Un match DINGUE contre l’Olympiakos (victoire 90-96).

La bande d’Evan Fournier a pourtant claqué un 22-0 pour revenir dans le match et offrir un money-time juste EX-CE-PTION-NEL !

