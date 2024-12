Les Celtics résistent aux Bucks, Jayson Tatum en patron (111-105)

Un choc de l’Est entre des Bucks comptant enfin Khris Middleton dans leur groupe et des Celtics privés eux de Kristaps Porzingis. Une rencontre particulièrement attendue, remportée par Boston au terme de 48 minutes très disputées.

Ce que l’on peut dire ? Les stars en tenue cette nuit au TD Garden de Boston ont répondu présent dans les statistiques et dans l’aspect visuel. Jaylen Brown et Jayson Tatum en patrons à domicile, Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo en leaders à l’extérieur. Avec ce défi pour Giannis, se détacher du pressing servi par Al Horford. Papy fait de la résistance, et s’occupe plutôt bien du Greek Freak en le poussant à tirer dans un espace pas forcément préférentiel pour le double MVP.

Après une première période plutôt animée dans l’intensité, qui n’a pas laissé place à un éclat au score ni d’un côté ni de l’autre, on se dit que les 24 dernières minutes promettent de redoubler d’intérêt et d’enjeu. À noter : malgré 7 tirs à 3-points plantés par Boston dans le premier quart-temps, Milwaukee s’est accroché, notamment grâce à Damian Lillard et Khris Middleton.

On tient donc une rencontre au sein de laquelle personne ne veut rien, car la victoire sera quoi qu’il arrive importante tant pour le perdant que le gagnant, surtout dans la tête. À ce jeu là, les Bucks font preuve de ténacité. Bascule en tête à la mi-temps, bascule en tête à la fin du troisième quart.

Sans avoir une avance décisive, mais de quoi mettre les Celtics face au constat suivant : il va falloir cravacher pour aller chercher la victoire. Giannis Antetokounmpo est monté d’un cran dans l’intensité. C’est en revanche plus compliqué pour Bobby Portis, très en difficulté au tir et pas tout le temps au rendez-vous en défense.

Dairy Bird, smooth like butter. pic.twitter.com/UwHHt3dbkO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 7, 2024

Tout cela pour dire qu’avec 5 minutes restantes sur l’horloge, les Bucks sont encore devant. Giannis a passé un cap dans l’intensité, parce que ce succès à Boston serait un message pour le reste de la NBA et que la star de Milwaukee le sait très bien. Problème ? Jayson Tatum veut lui aussi remporter le match.

A tough dime and a tough drive 😤

Jayson Tatum’s up to 34 PTS as the @celtics battle with the Bucks late on ESPN! pic.twitter.com/WSpNplQ72h

— NBA (@NBA) December 7, 2024

Quel quatrième quart-temps du garçon ! Dans le drive, à 3-points… 34 points, 10 rebonds et 5 passes à 12/20 au tir pour le patron. Les Bucks sont désormais repassés derrière, et ce n’est malheureusement pas Antetokounmpo, qui choisit de prendre son premier tir du parking de la rencontre à un moment déterminant (manqué) et en première intention, qui aide les Bucks dans le moment. Surtout quand derrière, Al Horford plante lui depuis la criée de Boston et offre un avantage quasi-décisif aux C’s. Malgré une faute de Jaylen Brown sur Middleton à 3-points, l’avance de Boston est irréversible. Victoire des Celtics, 111-105 !

AL. HORFORD. @celtics up 4 after the big-time 3!

Less than 2 minutes to go on ESPN! pic.twitter.com/uG5XOaokve

— NBA (@NBA) December 7, 2024