MAIS C’ÉTAIT QUOI CE MATCH ? Quelle rencontre entre Hawks et Lakers ! Los Angeles se déplaçait à Atlanta, dans une sale dynamique sportive. Après 48 minutes et un overtime complètement dingue, c’est Trae Young qui assassine la bande de LeBron James et signe un énorme game winner !

Les stats de cette rencontre monumentale !

Par où commencer. Peut-être par le fait que cette rencontre a sans doute été le plus beau match de la saison jusqu’à maintenant. Et pourtant, on veille toutes les nuits pour vous offrir le meilleur de chaque soirée en NBA. Bah là, on est tout simplement sur le cul, désolé pour le terme mais ça sort comme ça vient après une rencontre complètement folle.

48 minutes dignes d’un thriller hollywoodien, sans parvenir à faire une décision ni d’un côté ni de l’autre. Trois tendances se dégagent durant le temps réglementaire : LeBron a entendu les commentaires sur son âge : 39 points, 10 rebonds, 11 passes à 14/24 au tir. Merci, au revoir. Anthony Davis ? 38 points, 10 rebonds, 8 passes, 15/27 au tir. Merci, au revoir. Un duo juste monumental pour Los Angeles, hélas trop seul…

LeBron… ✨

pic.twitter.com/ZmKznp7Iol

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2024

Car l’un des autres points à retenir de ce match, sans parler de l’overtime qui va avoir droit à un focus complet ci-dessous, c’est qu’à côté des deux stars (et du cinq majeur dans sa globalité), ça n’a pas été si brillant. Surtout l’apport du banc. 17 points chez les Lakers… contre 65 (!!!) pour les Hawks. Avec un Trae Young absolument intenable dans la création (31 points, 20 passes !), tout le monde a mangé à sa faim dans l’effectif d’Atlanta. Allez, on ne vous laisse pas attendre plus longtemps.

LE GAME WINNER DE TRAE YOUNG CONTRE LES LAKERS 🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/PvsXNSiS7z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2024

Cet overtime… WOW. Un bijou de suspense, terminé en apothéose par un tir aussi sublime que décisif. Trae Young tue la rencontre d’un shoot du parking complètement ouvert après une erreur fatale des Lakers sur un switch défensif. *Insérer la voix d’Alex* : “Laisser ouvert Trae à 3-points pour la gagne..? Naaaan les gars, c’est chauuuud“. Pourtant, Anthony Davis a rentré un tir énorme à 40 secondes de la fin, précédé d’un doublé à 3-points pour LeBron James et Gabe Vincent.

Anthony Davis : 38 points (15-27 shooting & 8-8 from the FT line), 10 rebounds, 8 assists & 6 turnovers in 42 minutes pic.twitter.com/b759qwGsSq

— Lee Harvey (@MusikFan4Life) December 7, 2024

Oui mais voilà : Atlanta s’accroche et reste à 1 point de La La Land. Dyson Daniels chaparde même la balle dans les mains de LeBron James pour aller inscrire deux points gratuits au meilleur des moments, mais le King est inébranlable. La célèbre phrase “BLOCKED BY JAMES”, une fois de plus.

BLOCKED BY JAMES ! pic.twitter.com/6DJTjT78Bf https://t.co/SRf9cMkxYY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2024

Los Angeles tient la balle du match, mais les Hawks provoquent un jumpball sur la remise en jeu, prise à 3 parfaitement exécutée sur Anthony Davis. Jumpball qui sera, à froid, l’action décisive de la partie d’un point de vue tactique. Atlanta récupère la balle de match, avec le destin qu’on lui connaît désormais. L’un des meilleurs matchs de la saison, sans aucune possibilité de discuter… et surtout, une nouvelle défaite pour les Lakers, qui va laisser des traces malgré les performances fleuves de James et Davis.