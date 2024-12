Vidéo : le game winner de Trae Young face aux Lakers !

Il a été énorme. Dans la distribution, dans l’aspect décisif. Trae Young a ponctué l’une de ses meilleures performances cette saison par un game winner à 3-points au bout de la prolongation. 31 points et 20 passes pour Ice Trae, qui n’a que rarement aussi bien porté son surnom !

Une beauté. Pour mettre la cerise sur un match magnifique dans la créativité offensive. 20 passes, 31 points. Et oui, on met les passes en avant car Trae peut ajouter le métier d’architecte sur sa page LinkedIn. Une merveille de distribution, et un tir absolument clutch pour tuer la partie. Atlanta est à 6 victoires de suite, ça commence à causer. Allez, appréciez !

LE GAME WINNER DE TRAE YOUNG CONTRE LES LAKERS 🔥🔥🔥🔥

