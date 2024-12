LeBron James et Anthony Davis immenses… dans la défaite

Ils ont porté tout le comté de Los Angeles de leur seuls bras cette nuit, face aux Hawks. 39 points, 10 rebonds, 11 passes à 14/24 au tir pour LeBron James. 38 points, 10 rebonds, 8 passes à 15/27 au tir pour Anthony Davis. Deux performances fleuves malheureusement à jeter, et la frustration grandit.

Ils auront tout tenté, tout essayé. Avec succès, presque jusqu’au bout. Hélas, comme la NBA aime bien le mettre en avant dans certains de ses spots promotionnels, le dicton “Big time players make big time plays” n’a jamais été aussi vrai ce soir, en défaveur des Lakers. Un tir décisif de Trae Young pour tuer le match suite à une erreur défensive, voilà comment gâcher la soirée d’un duo aux dimensions sportives hors normes.

LeBron and AD put up monster numbers in Atlanta 🤯

Davis supplied 38 PTS, 10 REB and 8 AST while LeBron recorded his 7th triple-double of the season, putting up 39 PTS, 10 REB, 11 AST and 6 3PM! pic.twitter.com/ttaDWywjts

Et après le match, la frustration règne. LeBron James évoque les absences, à juste titre, tandis que Max Christie parle lui d’un pas dans la bonne direction. On ne peut que les rejoindre sur ces points, mais factuellement, les défaites s’enchaînent. Celle de ce soir met en avant la solitude des leaders.

Après la claque reçue à Miami, une victoire au bout d’un tel scénario aurait été une manière non seulement d’éteindre l’incendie, mais aussi de mettre une pièce dans un capital confiance presque à sec. Ce qui alerte, c’est surtout qu’au delà de James et Davis, suppléés cette nuit par un cinq majeur plutôt correct dans l’ensemble sur le plan statistique, le banc est d’une pauvreté terrible (17 points seulement, contre 65 pour les Hawks). Oui, il y a des absents comme dit ci-dessus, qui vont apporter lors de leur retour, mais il faut faire sans (comme nombre d’autres équipes, par ailleurs).

Cependant, cette rencontre est une nouvelle alerte pour Rob Pelinka : il faut absolument apporter des éléments solides en rotation pour permettre aux leaders d’être mieux épaulés dans de tels moments, au-delà des considérations de blessures. On a aussi senti JJ Redick sonné en conférence de presse d’après-match, cherchant ses mots. 7 défaites en 9 matchs, et celle-ci est terrible car particulièrement dure pour LeBron et Davis qui ont tout donné. Attention aux conséquences…

JJ Redick, visage fermé en conférence de presse d’après-match :

“Je ne sais pas si c’était la communication ou autre chose… On ne peut pas se louper comme ça avec Trae Young, le laisser ouvert.”

