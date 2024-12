Jaylen Brown écope d’une amende de 25 000 dollars

Après les Rockets, c’est Jaylen Brown qui passe à la caisse. La star des Celtics vient de prendre une grosse amende de la NBA, qui n’a pas trop kiffé sa célébration face aux Pistons l’autre jour.

Dans les dernières secondes du premier quart-temps, Jaylen Brown a attaqué la raquette des Pistons pour lâcher un tomar sur la tête de Isaiah Stewart. En guise de célébration ?

They showed a better angle of the Jaylen Brown throat slit celebration at halftime pic.twitter.com/6CW7OhgVrC

— Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) December 5, 2024

La NBA n’a clairement pas aimé le geste du dernier MVP des Finales. Comme l’indique Shams Charania d’ESPN, Brown a écopé d’une amende de 25 000 dollars.

Aux yeux de la Grande Ligue, ce genre de geste n’a rien à faire sur un terrain de basket.

Source texte : Shams Charania

