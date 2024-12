Après la défaite face aux Kings, il y avait un peu de nervosité côté Rockets. Des vilains mots sont sortis de la bouche de Ime Udoka, Tari Eason et Alperen Sengun et ça, la NBA a apprécié qu’à moitié et a distribué une amende pour chacun des trois représentants de Houston.

“Va t’acheter des p*****s de lunettes et ouvre tes yeux.” – Ime Udoka

Ce sont les mots d’Ime Udoka après que les arbitres n’aient pas sifflé, selon lui, une multitude de fautes sur Alperen Sengun. Un vocabulaire assez fleuri dont la NBA n’est pas fan et hop 50 000 dollars dans la tronche du coach des Fusées comme le rapporte ESPN.

La Grande Ligue ne s’est pas arrêtée en si bon chemin et a décidé de bien se faire rincer par les Rockets.

Alperen Sengun est lui aussi passé à la caisse à cause d’un langage inapproprié envers un arbitre. Au total, c’est 15 000 dollars d’amende pour le joueur de Houston.

Pour finir, Tari Eason en a aussi pris pour son grade suite à son altercation avec un fan. Pour rappel, il lui avait envoyé sa serviette, mais aussi quelques insultes et au total ça fait 35 000 dollars d’amende. L’ailier s’en tire plutôt bien puisqu’il voulait quand même en venir aux mots avec ledit fan. On est passé à pas grand chose d’une sanction bien plus grande.

Source texte : ESPN