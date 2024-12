Cette nuit, les Warriors ont réussi l’exploit de battre Houston sans Stephen Curry et Draymond Green. Les deux stars de Golden State étaient en effet de passage à l’infirmerie, mais ils pourraient revenir dès ce soir.

Steph Curry est resté sur la touche à cause de ses douleurs au genou, lui qui pourrait de moins en moins jouer les back-to-backs cette saison. Quant à Draymond, il est blessé au mollet et reste sur deux matchs d’absence.

Si l’on en croit le coach Steve Kerr, via ESPN et The Athletic, Curry retrouvera le parquet ce vendredi face aux Wolves. Et il est “possible” que Draymond en fasse de même.

Steve Kerr said the plan is for Steph Curry to play tomorrow vs Timberwolves and reiterated it is “possible” Draymond Green also plays.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 6, 2024

Stephen Curry et Draymond Green étaient sur le banc pour célébrer la victoire des Warriors contre Houston hier, et le career-high de Jonathan Kuminga. Une victoire qui a permis à Golden State de mettre fin à une vilaine série de cinq défaites de suite. Avec Steph et éventuellement Draymond, les Dubs voudront confirmer leur retour sur le droit chemin face à Minnesota.

Source texte : ESPN