Stephen Curry, un plan de maintenance pour soulager ses genoux ?

Sur une série de quatre défaites consécutives, les Warriors sont dans le dur actuellement. Et pour ne rien arranger, les genoux de Stephen Curry grincent un peu. La franchise de Golden State pourrait ainsi économiser sa star pour éviter que les choses s’empirent.

Forfait face au Thunder vendredi dernier à cause de bobos au niveau du genou, Stephen Curry a retrouvé les parquets ce week-end à Phoenix. Le Chef a pu jouer 32 minutes pour 23 points marqués, et n’a pas ressenti de douleurs particulières pendant le match. Néanmoins, Curry est bien conscient qu’à 36 ans, il doit plus que jamais prendre soin de son corps.

“Plus vous avancez dans votre carrière, plus vous avez de petits bobos qui surgissent et il faut trouver le moyen de faire avec. Cela peut devenir un problème qui dure si l’on ne s’en occupe pas.”

Curry doit actuellement faire avec une tendinite à chaque genou, et a aussi été diagnostiqué du syndrome fémoro-patellaire au genou gauche. Cela n’inquiète pas Steph plus que ça mais ça pourrait pousser les Warriors à l’économiser dans les prochains temps.

“Nous déciderons au fur et à mesure si ça veut dire rater un match en back-to-back, ou quelque chose de ce genre” a ajouté Curry. “J’essaie juste de contrôler ce que je ressens en sachant que ce n’est pas une décision forcée. C’est une décision intelligente. C’est tout ce que j’essaie de faire.”

En élargissant sa rotation et en répartissant soigneusement les minutes, le coach Steve Kerr a notamment pour objectif de ne pas mettre trop de pression sur Stephen Curry pendant la saison régulière.

Avec 29,9 minutes de moyenne cette année, le meilleur shooteur de l’histoire connaît son plus faible temps de jeu depuis la campagne… 2011-12 (on exclut la saison 2019-20, seulement cinq matchs joués). Les fans des Warriors ont parfois tendance à reprocher cela à Kerr, en particulier quand les Dubs craquent en fin de match, mais la franchise de San Francisco préfère privilégier la santé à moyen terme de leur superstar.

Stephen Curry on his bilateral knee tendinitis:

“It has the potential to be a nagging type thing if you don’t take care of it… The deeper into your career, the more things pop up.”

(via @anthonyVslater, h/t @ClutchPoints) pic.twitter.com/8U3tLMtORY

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 1, 2024

Touché à la cheville en début de saison, Stephen Curry a manqué quatre matchs au total cette saison, pour un bilan collectif de 3-1. Les Warriors ont donc prouvé qu’ils savaient gagner sans leur sniper, ce qu’ils devront probablement rééditer à l’avenir pour espérer rester dans les hauteurs de l’Ouest (actuellement 4e, bilan de 12-7).

Source texte : ESPN