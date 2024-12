Quatre petits matchs ce soir, dont un main event à Los Angeles et un Français attendu à 1h30 face à des volatiles un peu handicapés. E,voyez le programme de la nuit en NBA !

Le programme NBA du soir

1h30 : Hawks – Pelicans

1h30 : Celtics – Heat

2h : Bulls – Nets

2h : Wolves – Lakers

Zaccharie Risacher face aux presque derniers de la classe

Après deux grosses victoires contre les pourtant quasi invincibles Cavs, les Hawks de Zaccharie Risacher veulent profiter de la venue des nullards de New Orleans pour passer à quatre victoires de suite. Nullard c’est super méchant, car les pauvres Pels sont surtout perclus de blessures, mais ça les volatiles de Géorgie s’en foutent pas mal. Nous on sera là pour voir le Zacchos taper une grosse perf, et si possible un beau match de basket si c’est pas trop demander.

Mais aussi…

Les Celtics ont perdu hier face aux Cavs et voudront probablement se venger sur un paillasson floridien

Bulls – Nets, une bien belle affiche qui nous rappelle surtout Nate Robinson

Bulls – Nets, une affiche qui devrait se terminer aux alentours de 140-135 pour les moins nuls

Un très gros Wolves – Lakers plein de fame, entre l’équipe d’un ieuv et l’équipe d’un djeun’s.

La phrase précédente est écrite par un boomer.

Les Français sur le pont