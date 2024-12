Les allers-retours en G League, le nouveau quotidien de Pacôme Dadiet ?

La nuit dernière, lors de la rencontre Knicks – Pelicans, Pacôme Dadiet n’était pas sur la feuille de match. Une grande première pour lui cette saison, qui s’explique par le fait que le jeune Français de New York a fait un aller-retour en G League. Un signe des choses à venir ?

Ce week-end, Pacôme Dadiet a donc découvert les joies de la ligue de développement, jouant 31 minutes avec les Westchester Knicks pour 12 points (4/13 au tir), 6 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, 1 contre et 3 turnovers. L’occasion pour le Frenchie de se dégourdir les jambes après avoir passé deux matchs de suite sur le banc des Knicks en NBA, sans jamais le quitter.

Le coach Tom Thibodeau l’a dit en marge du match New York – New Orleans ce dimanche : l’objectif était d’offrir du temps de jeu à Dadiet, qui n’a pratiquement pas vu le terrain depuis ses 18 minutes jouées contre les Wizards le 18 novembre dernier. Une façon de garder le rythme, sans pour autant perdre contact avec “l’équipe A”.

Pacome Dadiet off the bench in Westchester:

12 points

4-13 FG

2-6 three

6 rebounds

4 stealspic.twitter.com/Q4HVTv1bzf

— New York Basketball (@NBA_NewYork) December 1, 2024

Ce lundi, Pacôme Dadiet vient d’être rappelé par les Knicks, et devrait donc réintégrer le groupe pour les matchs à venir. Néanmoins, il y a des chances que les allers-retours avec la G League s’enchaînent dans les prochains temps. C’est le quotidien de beaucoup de rookies draftés en fin de premier tour (comme Dadiet, 25e choix) ou au deuxième.

Voir Pacôme Dadiet passer par la case G League n’est donc pas très surprenant, et cela ne doit pas être pris comme une sanction ou une relégation. C’est plutôt une opportunité pour le Français de jouer, se développer, et si possible marquer les esprits pour faire le plein de confiance, tout ça dans l’optique de réintégrer durablement les Knicks.

