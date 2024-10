Pacôme Dadiet, quel rôle pour sa première saison à New York ?

Après Joakim Noah, Frank Ntilikina et Evan Fournier, il y a un nouveau français dans le vestiaire des New York Knicks. Pacôme Dadiet a été sélectionné par la franchise de la Big Apple avec le 25e choix lors de la dernière Draft. Peut-il s’imposer dans la rotation et trouver un rôle dès sa première saison dans la Grande Ligue ?

From Ulm to New York. Rien contre cette bourgade allemande pleine de charme où les ponts au style alsacien ne tranchent pas avec les maisons à colombages. Où la cathédrale est si grande qu’elle peut vous donner le vertige si vous vous tenez à son pied, mais l’upgrade est quand même assez significative. La Big Apple, théâtre des rêves à ciel souvent couvert, klaxons incessants et pression inégalable pour un sportif ouvre ses portes à un rêveur venu de l’Hexagone.

C’est un autre monde dans lequel débarque Pacôme Dadiet. Du haut de ses 19 ans, l’ailier est un défendeur infatigable qui a montré dans ses clubs successifs, une force de caractère indiscutable et une motivation sans faille. S’imposer dans l’une des franchises les plus mythiques de toutes, ce n’est pas un challenge qui risque de l’effrayer. Le garçon est né à Aubagne, a grandi à Charenton et s’en est allé en Allemagne avant même sa majorité.

Lors de sa première Summer League, il y a eu de la timidité offensive, c’est sûr, mais une activité incessante de l’autre côté des parquets et une performance intéressante face aux Nets. Le Frenchie a envoyé 11 points, 8 rebonds et deux bombinettes à longue distance en prime.

Les raisons de croire à une place dans la rotation

Pacôme Dadiet a des raisons d’espérer obtenir un rôle dès sa première saison dans la Grande Ligue. Tout d’abord parce que les joueurs qui se battent et sont prêts à laisser leurs tripes sur un parquet, ce sont les préférés de Tom Thibodeau. L’entraîneur n’a pas eu peur de faire confiance à des Quentin Grimes ou plus récemment Miles McBride alors qu’ils étaient des jeunes joueurs qui n’avaient pas eu l’honneur d’être des Lottery Picks à la Draft. Le Français sait où trouver de l’inspiration.

Surtout que l’organisation entière des Knicks a prouvé qu’ils appréciaient son profil en versant près d’un million de dollars au Ratiopharm Ulm pour pouvoir le sélectionner.

C’est cool, les Knicks ont de réelles intentions avec Pacome Dadiet et ils ont BIEN RAISON ! Pur talent, polyvalent, prêt pour le level supérieur, très fan. https://t.co/ym5oudB4Kf

Ensuite, récemment, un transfert a bouleversé le paysage NBA et pourrait bien changer pas mal de choses pour le rookie tricolore. Karl-Anthony Towns arrive au Madison Square Garden, mais surtout Donte DiVincenzo en part. D’un coup les ailes des Knicks qui paraissaient presque surchargées deviennent plus légères et des opportunités pourraient bien s’ouvrir.

Lors de ce trade, New York a perdu en profondeur et sur les postes 2-3-4 ; il n’y a pas foule sur le banc de touche. Miles McBride (meneur de jeu de métier, mais souvent utilisé en tant qu’arrière), Landry Shamet et Precious Achiuwa (aussi beaucoup aligné en 5) auront des minutes, mais sinon seuls Jacob Toppin, le revenant TJ Warren (pour l’instant) et Kevin McCullar Jr apparaissent dans le roster. Une “concurrence” qui n’a rien de terrifiant pour Pacôme Dadiet.

Les raisons de ne pas s’emballer

Le problème c’est que le fait de ne pas avoir une grande rotation, Tom Thibodeau, ce n’est pas son problème. L’entraîneur a ses hommes de confiance … et les autres. Josh Hart a multiplié les rencontres à plus de 40 minutes sur le parquet, Mikal Bridges est un marathonien qui n’a pas manqué un match depuis son arrivée en NBA et l’endurance, ce n’est pas non plus ce qui fait défaut à OG Anunoby.

L’ancien tacticien des Chicago Bulls n’est pas non plus connu pour aimer jeter les rookies dans le grand bain. Peu ont eu la chance, sous ses ordres, de trouver un rôle dès leurs premières saisons. Ce n’est pas non plus George Karl, “Thibs” est capable de récompenser un petit nouveau qui se donne à l’entraînement, mais développer les jeunes, ce n’est tout de même pas sa priorité. Surtout désormais qu’il est à la tête d’une équipe armée pour jouer le titre.

Lors du Media Day, Tom Thibodeau s’est exprimé à propos de l’autre rookie de New York, Tyler Kolek. Des déclarations qui ne concernent pas le Français directement, mais peuvent le rassurer et lui montrer la voie à suivre : ” Nous l’avons sélectionné, il y a donc beaucoup de choses que nous aimons dans son jeu. Nous sommes donc excités de le voir au camp d’entraînement et nous verrons ce que nous ferons à partir de là. J’ai toujours dit que la première étape pour un rookie était d’apprendre à devenir un professionnel et il montre déjà de belles qualités. Il vient tout le temps à la salle, plusieurs fois par jour, il travaille dur donc il met toutes les chances de son côté. Il apporte déjà de la valeur à l’équipe.”

Mais, même si beaucoup de choses ont changé depuis, Ian Begley, insider des Knicks pour SNYtv avait réagi à la sélection de Pacôme Dadiet et n’imaginait pas le Français s’imposer si facilement : “je ne connais pas les plans exacts des Knicks, mais il n’y a pas de place pour lui dans la rotation donc c’est logique de penser qu’il va passer un temps considérable à Westchester avec l’équipe de G League. Ça lui donnera une chance de se développer plus tranquillement.”

La projection de TrashTalk

On a envie d’être optimistes pour Pacôme Dadiet. L’objectif des New York Knicks, ce sont les Playoffs et avec toutes les blessures de fin de saison dernière, Tom Thibodeau va forcément tirer des leçons et moins insister sur ses titulaires en saison régulière (du moins, on l’espère). Le banc de touche est loin d’être le plus compétitif de la Ligue et même si la franchise risque de faire des coups sur le marché des buy-outs en fin de saison pour renforcer l’équipe avant la Post-Season, ça laisse du temps au Français pour se montrer. Une cinquantaine de matchs dans la saison à 12 minutes de moyenne et des flashs en défense et à 3-points, ce serait une superbe première année pour Pacôme Dadiet !