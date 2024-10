Mitchell Robinson : le prochain fusible à sauter de la Big Apple ?

Avec l’arrivée de Karl-Anthony Towns, les Knicks ont trouvé leur pivot titulaire pour la saison à venir. Les mouvements dans la raquette ne sont néanmoins peut-être pas terminés à Gotham puisque Mitchell Robinson est annoncé dans quelques rumeurs de départ.

Mitchell Robinson, de l’impact mais tellement de blessures

Mitchell Robinson et les Knicks, sur le papier ça avait tout d’une belle histoire d’amour. Sélectionné en 36ème choix de la célèbre Draft 2018 (Doncic, Shai Gilgeous-Alexander notamment), Mitch avait su prouver rapidement sa valeur à Manhattan, avec des vraies promesses sur le plan défensif. Solide protecteur de cercle et rebondeur, Robinson s’est fait sa place dans la peinture de New York. Il était même devenu en 2022, le premier rookie des Knicks à être prolongé par la franchise depuis Mathusalem (1999 pour être exact).

Pour autant, un premier problème semblait pointer le bout de son nez : le carnet de santé trop imposant du pivot. Hormis une saison à 72 matchs en 2022-23, l’intérieur a toujours connu plusieurs séjours plus ou moins longs à l’infirmerie depuis ses débuts. Une tendance qui a empiré sur les deux dernières saisons avec seulement 90 matchs de régulière disputés. Revenu pour les Playoffs 2024, il avait rechuté au premier tour, ne disputant qu’un match face aux Pacers en demi-finale de Conférence. Dommage pour un joueur qui collait pourtant parfaitement aux besoins de Tom Thibodeau au poste 5.

Avec l’arrivée de Karl-Anthony Towns et le départ d’Isaiah Hartenstein, le plan semblait évident pour Robinson : assurer un rôle de doublure derrière KAT avec probablement une quinzaine de minutes par soir pour apporter sa défense et ses contres. Sauf que son corps ne semble pas du même avis.. Avant même le début de saison, on a appris que Robinson ne pourrait pas aider les siens avant janvier !

Et si cette blessure marquait la fin de son aventure au Garden ?

Robinson sacrifié en cas de bonne affaire sur le marché ?

Les mouvements de l’intersaison à New York le prouvent, les Knicks sont désormais focalisés sur le titre et rien d’autre. Pour cela, la franchise aura besoin d’un effectif à la fois profond et fiable. Sur ce dernier point, Robinson a du mal à cocher la case. Fin septembre, l’insider Kris Pursiainen indiquait que New York recevait (et passait) quelques coups de fil concernant son pivot.

The New York Knicks are receiving and taking calls on center Mitchell Robinson, their longest tenured player. Sources familiar with the situation say the likelihood of a deal is unknown but the team seems to be willing to make another move after the blockbuster add of Karl Towns. pic.twitter.com/wHsMr905GO

— Kris Pursiainen (@krispursiainen) September 29, 2024

Si aucun move ne semble imminent, l’idée serait sans doute de tirer partie de la cote encore intéressante du joueur pour renforcer le banc newyorkais. Un remplacement poste pour poste avec un autre intérieur ? Le nom de Walker Kessler avait été évoqué à un moment, mais le Jazz demandera des picks pour lâcher son jeune, ce dont les Knicks ne disposent pas. Avec Precious Achiuwa et Jericho Sims, les Knicks ont déjà des profils de backup derrière Towns, sachant qu’un Anunoby pourrait aussi occuper ce rôle si Thibodeau décide de jouer petit.

Le profil de Donte est plus difficile à remplacer, surtout vu la qualité du shooteur. Mais ce départ devrait aussi donner plus de temps de jeu et de responsabilités à un Miles McBride qui n’en finit plus de progresser. Pour renforcer leur backcourt, les Knicks auraient aussi d’autres idées, comme celle d’aller chercher Marcus Smart à Memphis. Un scénario particulièrement terrifiant sur le plan défensif s’il se confirme mais les Grizzlies ne devraient pas ouvrir la porte pour le DPOY 2022. Le nom de Trey Murphy III est aussi sorti du chapeau sur les ailes mais là aussi on doute que les Pelicans laissent partir leur jeune joueur, quand bien même ils cherchent un pivot titulaire..

Reste l’option d’attendre, soit en espérant que Robinson pourra tenir sa place sur la durée soit qu’une opportunité s’ouvrira sur le marché dans les prochains mois, avec potentiellement un deal à monter à la trade deadline si un gros coup se présente.

Quand il est en bonne santé, Mitchell Robinson est un membre important de la rotation de Tom Thibodeau mais entre sa nouvelle blessure et les ambitions des Knicks à la hausse, son temps à New York pourrait toucher à sa fin.

Source texte : Kris Pursiainen