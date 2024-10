Cet été, les Knicks ont comblé la désillusion de cette élimination au second tour des Playoffs en faisant venir du lourd à Manhattan. Désormais, la franchise de New York se remet à rêver plus grand, suffisamment grand pour aller chatouiller les Celtics, grandissimes favoris à leur propre succession ?

Que cette élimination face aux Pacers a dû être difficile à digérer à la Big Apple pour les fans les plus tarés de la NBA. La première saison de Jalen Brunson laissait entrevoir de très belles choses, malheureusement, la saison 2 s’est achevée au même niveau, alors que les espoirs étaient beaucoup plus hauts pour cette nouvelle saison. Malheureusement, l’équipe a stagné et les dirigeants ont alors fait le nécessaire pour donner à Tom Thibodeau les moyens des ambitions de la franchise.

Un cinq majeur de folie

Pour passer au niveau supérieur, les Knicks ont beaucoup animé le marché des transferts, à la recherche de joueurs pouvant faire franchir un palier à l’équipe. En plus d’OG Anunoby, arrivé en cours de saison dernière et prolongé à prix d’or cet été, les Knicks ont également réussi à acquérir Mikal Bridges de la part de leurs voisins les Nets, et ces derniers jours, c’est Karl-Anthony Towns qui a débarqué à New York en provenance des Timberwolves. Deux renforts rondement menés, sans pour autant toucher à l’ossature de l’équipe.

Sur le papier, le cinq majeur que peuvent aligner les Knickerbockers est assez fou, avec Jalen Brunson à la mène, qui joue comme un All-Star voire un MVP en puissance depuis maintenant deux saisons à Gotham City, Josh Hart, pur soldat qui se décarcasse chaque soir pour son équipe et se jette sur chaque ballon, OG Anunoby qui met ses trois et cadenasse le meilleur joueur adverse. Puis désormais, il faut y ajouter Mikal Bridges, en quête de rédemption de l’autre côté de l’Hudson, et KAT, pivot multiple All-Star que l’on a logiquement plus besoin de présenter à la planète basket.

Vous pouvez vérifier, tout y est dans ce cinq majeur, de la gestion, du shoot, de la défense, de la puissance… Bref, de la polyvalence. New York a ferré deux gros poissons sur ce marché des transferts, dans le cadre de trades qu’on n’avait pas forcément vus venir. Les titulaires sont de type effrayant, tant offensivement que défensivement, qui pourrait bien faire des ravages dans une conférence Est assez dépeuplée par rapport à la conférence Ouest. Le danger viendra d’absolument partout et il faudra forcément compter sur NYC pour être bien relou à souhait au printemps 2025. Les Knicks font désormais figure de sérieux contenders, en tout cas sur le papier, car malheureusement, la réalité peur parfois être toute autre.

Quid des remplaçants ?

Certes, le cinq majeur de l’équipe est assez affolant, mais sur qui pourra compter Thibs derrière pour organiser les rotations (si rotations il y a) ? Bojan Bogdanovic est parti chez les Nets avec une multitude de premiers tours de Draft dans le cadre de l’échange avec Michel Ponts, Julius Randle et Donte DiVincenzo ont été envoyés à Minnesota pour permettre au gros Chat de venir chez les Knicks. Ce qui a pas mal déplumé la second unit de l’équipe. Si l’on ajoute à ça la blessure de Mitchell Robinson au poste 5, cela ne fait plus grand monde pour tenir la baraque, et avec tout le respect que l’on doit à Jericho Sims, pas sûr que cela suffise à rassurer Spike Lee et compagnie sur l’apport des remplaçants.

Miles McBride peut toujours sortir de sa boîte, Precious Achiuwa rend de bons services à l’intérieur et peut faire les poubelles, Cameron Payne est aussi arrivé en renfort et Landry Shamet peut apporter son shoot, sans oublier notre frenchy Pacôme Dadiet qui voudra se faire une place au milieu des buildings. Cependant, cela reste léger pour faire souffler les titulaires.

Au final, ce n’est peut-être pas si grave, puisque Tom Thibodeau n’est pas vraiment du genre à trop solliciter ses remplaçants, ni en saison régulière, ni en Playoffs. Bien souvent, les leaders en termes de minutes jouées par match sont les protégés de Thibs, qui n’hésite pas à faire surchauffer ses joueurs phares. Malheureusement, cela a bien souvent des conséquences.

Gare aux blessures

Les joueurs arrivent en général totalement cramés en postseason et encore pire, les blessures s’en mêlent très souvent, trop souvent, cette saison n’a que trop mis en lumière cette réalité à New York. Julius Randle, Mitchell Robinson, Bojan Bogdanovic, Josh Hart, OG Anunoby, puis Jalen Brunson. Tous ont pour point commun d’avoir subi des grosses blessures à des moments cruciaux de la saison. Et face à cette avalanche de pépins physiques, il est forcément légitime de se demander si le double T n’est pas en grande partie responsable de cette hécatombe qui a sévi sur l’équipe pendant tous les Playoffs, et qui ont conduit à cette élimination au Game 7 face aux Pacers, avec des Knicks tout simplement épuisés, lessivés et terrassés par leurs douleurs. Pourtant, il faut se lever de bonne heure pour mettre au tapis des guerriers comme Josh Hart ou OG Anunoby.

Alors oui, les Knicks ont une très belle équipe sur le papier et le danger vient d’absolument partout dans cette lineup de folie avec deux All-Stars confirmés et trois joueurs de devoir, mais derrière, c’est un peu le désert. On allait dire que Tom Thibodeau allait devoir gérer correctement ses rotations, mais il foutra probablement les titulaires pendant 48 minutes sur le parquet. Oui, New York sera menaçant, mais New York va forcément devoir faire des ajustements avec le peu d’assets qui reste.