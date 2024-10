La (nouvelle) Villanova Connection des Knicks : du titre NCAA à celui de NBA ?

Imaginez un peu, trois anciens coéquipiers de fac, champions de NCAA avec leur université et qui se retrouvent finalement à jouer de nouveau ensemble en NBA après quelques années. Leur nouvelle mission cette fois ? Redorer le blason d’une franchise mythique, désireuse de retrouver son succès d’antan. La parfaite success-story américaine, non ?

Cette histoire, ce pourrait bien être celle de Jalen Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart si les planètes s’alignent. Un récit formidable, comme seule la NBA sait en offrir. D’ailleurs, ç’aurait tout autant pu être celle de Donte DiVincenzo, lui aussi Villanova boy de l’époque, si les Knicks ne l’avaient pas envoyé dans le Minnesota contre Karl-Anthony Towns, il y a quelques semaines de cela.

Mais pour le moment, remontons quelques années en arrière. Nous sommes en 2016, Isaiah Thomas et Andre Drummond sont au All-Star Game, Zach LaVine et Aaron Gordon nous offrent le plus beau concours de dunks all-time et les Cavs de LeBron James deviennent la première équipe à remonter après avoir été menés 3-1 en Finales NBA. Une année royale pour la NBA donc, mais également pour la NCAA. En effet, cette saison, c’est une équipe de Villanova composée de plusieurs futurs NBAers qui s’adjuge le deuxième titre universitaire de son histoire. Parmi eux vous l’aurez compris, Brunson, Bridges et Josh Hart. Si aucun de ces trois-là n’est annoncé comme un futur crack, tous parviennent néanmoins à pousser les portes de la Grande Ligue, avant de s’y installer durablement.

Avec le temps, chacun fait son petit bout de chemin. Drafté par les Lakers, Josh Hart se révèle assez vite être un role player de qualité. Jalen Brunson et Mikal Bridges de leur côté, connaissent une trajectoire avec quelques similitudes. Si le potentiel a toujours été là, les deux ex-Wildcats sont d’abord cantonnés à un rôle de lieutenant dans une grosse écurie. Chez les Suns avec Devin Booker pour Bridges, et chez les Mavs de Luka Doncic pour Brunson.

Le déclic, le vrai, survient finalement lorsque nos deux protagonistes sont transférés chez deux voisins pourtant rivaux, et se voient confier les clés du camion. Mikal Bridges, d’abord. Débarqué chez les Nets contre Kevin Durant au cours de la saison 2022-23, l’ailier explose complètement à BKN, et montre une palette offensive jusqu’ici insoupçonnée.

Pour preuve, celui que l’on surnomme désormais Brooklyn Bridges tourne carrément à 26 pts de moyenne sur la fin de saison qu’il dispute avec les Nets. Ajoutez à cela des qualités de défenseur toujours si évidentes, et vous obtenez l’un des joueurs les plus versatiles de la ligue. Même son de cloche du côté de Jalen Brunson, qui atterrit à quelques rues de son copain, chez les New York Knicks. Là aussi, l’ancien de Villanova dépasse toutes les attentes, et plante 24 pions chaque soir pour Big Apple. En plus d’être un attaquant formidable, meilleur encore que Bridges, Brunson est un joueur ultra clutch, et un leader né. Ce nouveau statut, le meneur new-yorkais l’a d’ailleurs confirmé la saison dernière, en sortant un exercice 2023-24 de patron, lui valant même de finir cinquième dans la course au MVP.

Aujourd’hui, nous sommes à l’aube de la saison 2024-25, et certaines choses ont changées. La Villanova Connection de New York, par exemple. Né du trio formé par Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo, ce surnom visait à rappeler que ces trois garçons ont remportés le titre universitaire ensemble avec Villanova. Seulement voilà, DDV ne fait désormais plus partie du groupe, et a été remplacé par un autre ancien Wildcat. Vous l’aurez compris, il s’agit de Mikal Bridges, arrivé cet été dans la Grosse Pomme.

Si le trio aura été un quatuor le temps de quelques semaines, il retrouve désormais son statut, et parait plus fort que jamais. Bien que Donte DiVincenzo soit un joueur formidable, qui commence à montrer au monde ce dont il est capable, il semble quand même que Mikal Bridges reste aujourd’hui encore un cran au-dessus. Ajoutez à cela que les Knicks se sont renforcés cet été, avec, entre autres, l’arrivée de Karl-Anthony Towns, et la Villanova Connection est a priori mieux entourée.

De quoi se frayer un chemin jusqu’au titre ? Difficile à dire, mais New York fait indéniablement partie des gros poissons à l’Est. Sur le papier, les hommes de Tom Thibodeau disposent de supers joueurs sur tous les postes. Jalen Brunson est un leader offensif comme il en existe peu, Josh Hart est ce qui se fait de mieux quand on parle de role player, et Mikal Bridges a montré qu’il pouvait être plus qu’un simple lieutenant si la situation l’exige.

Fans des Knicks, vous voilà désormais en droit de nourrir de vrais espoirs pour l’exercice à venir. L’avenir de Gotham s’annonce bien plus brillant qu’il y a quelques années. Reste à voir désormais, si la Villanova Connection est capable de retranscrire son exploit universitaire dans le monde impitoyable de la NBA.